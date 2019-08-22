Организованное отступление: американские учёные предлагают бороться с изменениями климата с помощью переселения

Американские учёные выдвинули концепцию «отступления» — организованного переселения людей из районов, которые становятся потенциально опасны из-за изменений климата. В первую очередь речь идёт о прибрежных зонах, которые подвержены воздействию штормов и ураганов, а также могут быть затоплены из-за повышения уровня Мирового океана. Специалисты считают, что государства и международные организации должны разработать программы переселения, которые принимали бы в расчёт как финансовые, так и социальные аспекты. По мнению авторов концепции, подобный поход не только позволит уменьшить экономические последствия, но и решить определённые стратегические задачи.

Группа американских исследователей из Стэнфордского, Гарвардского и Делавэрского университетов выдвинула концепцию «отступления» — переселения жителей районов, которые становятся опасными из-за изменения климата и повышения уровня Мирового океана. Учёные призывают мировое сообщество в ближайшее время разработать соответствующую и «непростую в политическом плане стратегию адаптации к изменению климата». Об этом сообщает журнал Science.

Исследователи считают, что такое переселение должно проходить организованно по заранее разработанному плану. Они выступают против распространённого на сегодняшний день убеждения, что полное переселение людей из районов, которые становятся опасными из-за изменений климата, является крайней мерой.

«Вопрос уже состоит не в том, придётся ли отступать, а в том, каким образом будет проходить отступление, где и по каким причинам», — говорят американские специалисты.

По мнению учёных, отношение общества к переселению должно радикально измениться. Сегодня в общественном сознании господствует представление о постоянном противостоянии человека и природы, поэтому переселение с приморских территорий воспринимается как поражение. Человечество должно изменить подобное отношение к природе и начать активно приспосабливаться к процессам, происходящим на нашей планете.

«Подход к будущему отступлению потребуется экспериментаторский, сочетающий готовность пробовать новое с тщательным исследованием и оценкой процесса и его результатов для всех участников», — считают американские учёные.

Грядущее массовое переселение вглубь материков потребует планирования и совместных действий от всего человечества, утверждают американские исследователи. В частности, программы переселения должны быть включены в национальные и глобальные экономические программы, а их претворение в жизнь должно учитывать все местные особенности и потребности конкретных сообществ.

В идеале благодаря таким программам люди должны радоваться возможности переселения, а не воспринимать его как серию невзгод, полагает один из авторов работы — сотрудница Стэнфордского университета Миюки Хино.

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По мнению другого автора исследования — доцента Делавэрского университета А.Р. Сайдерс, необходимо сделать так, чтобы в потенциально опасных районах стало невыгодно строить. Зачастую эти зоны находятся на побережье. Людям нравится жить у моря, и компании вкладывают средства в развитие приморских посёлков, а правительства получают от этого больше налогов. Всё должно быть наоборот, считает Сайдерс: обществу необходимо всячески поощрять переселение людей из опасных районов и бороться со всем, что задерживает выполнение подобных программ.

На процесс переселения может повлиять и социальный фактор, отмечают американские исследователи. Без специального регулирования опасные районы первыми покинут более обеспеченные люди, а бедные могут не успеть уехать.

Учёные признают, что до разработки конкретных программ пока далеко. И на сегодня первостепенной задачей является включение вопросов переселения из опасных районов в общественную дискуссию.