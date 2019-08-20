Имитация полёта: учёные указали на возможные положительные эффекты от космической радиации

Коллектив российских исследователей изучил на примере крыс влияние галактических космических лучей на психоэмоциональное состояние и умственные способности, определив ряд положительных эффектов от воздействия радиации. В результате эксперимента, имитирующего полёт в дальний космос, исследователи установили, что облучённые крысы показали более высокие результаты тестов на сообразительность, чем особи из контрольной группы, не подвергавшиеся никаким воздействиям. Учёные также проверяют возможность лечения тяжёлых заболеваний космической радиацией. По их словам, излучение оказывает положительное влияние на работу центральной нервной системы.

Отечественные специалисты из Исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, Объединённого института ядерных исследований и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова выяснили, что космическая радиация может положительно влиять на мозг и умственные способности. Об этом сообщает пресс-служба МГУ со ссылкой на публикацию в журнале Neuroscience. Финансовую поддержку работы обеспечил Российский фонд фундаментальных исследований.

При освоении дальнего космоса человечеству обязательно придётся столкнуться с космической радиацией — ионизирующим излучением в межпланетном пространстве, которое проникает через физические преграды и негативно влияет на организмы. На Земле и околоземной орбите его воздействие минимально, поэтому учёные имитировали дозировку и состав галактических лучей в лабораторных условиях, а в качестве испытуемых использовали крыс.

Для изучения воздействия космических лучей были выбраны крысы

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В результате наземного эксперимента выяснилось, что, несмотря на негативные эффекты от воздействия радиации, равного облучению после 860-дневной межпланетной миссии, психоэмоциональное состояние и умственные способности подопытных животных улучшились. Облучённые животные продемонстрировали высокие результаты в тестах на сообразительность и превзошли крыс из контрольной группы.

«В свете последних данных о галактических космических лучах уместно говорить как об одном из факторов космического полёта, тогда как совсем недавно считалось, что из-за радиационного воздействия межпланетные полёты человека невозможны в принципе. Настоящее исследование... снимает «биологический лимит» с дальних космических миссий», — рассказывает ведущий автор исследования — старший научный сотрудник лаборатории психофармакологии Исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Виктор Кохан.

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По его словам, наиболее интересным представляется изучение позитивных эффектов ионизирующего излучения на функции центральной нервной системы, в частности для выявления новых терапевтических подходов к лечению заболеваний нервной системы, таких как неизлечимая при помощи медикаментов клиническая депрессия, болезнь Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз.

«Коллектив работает в этом направлении, и скоро будут представлены данные об эффектах облучения тяжёлыми заряжёнными частицами на течение нейродегенеративного процесса», — отметил учёный.

Как показали когнитивные тесты, после облучения крысы, особенно молодые особи, стали более тревожными. При этом животные демонстрировали более высокие показатели в тестах на ориентирование в пространстве по сравнению с контрольными группами.