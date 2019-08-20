Имитация полёта: учёные указали на возможные положительные эффекты от космической радиации
- Космическое излучение
- © НИИЯФ МГУ
Отечественные специалисты из Исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, Объединённого института ядерных исследований и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова выяснили, что космическая радиация может положительно влиять на мозг и умственные способности. Об этом сообщает пресс-служба МГУ со ссылкой на публикацию в журнале Neuroscience. Финансовую поддержку работы обеспечил Российский фонд фундаментальных исследований.
При освоении дальнего космоса человечеству обязательно придётся столкнуться с космической радиацией — ионизирующим излучением в межпланетном пространстве, которое проникает через физические преграды и негативно влияет на организмы. На Земле и околоземной орбите его воздействие минимально, поэтому учёные имитировали дозировку и состав галактических лучей в лабораторных условиях, а в качестве испытуемых использовали крыс.
- Для изучения воздействия космических лучей были выбраны крысы
- globallookpress.com
- © Jochen Tack/imageBROKER.com
В результате наземного эксперимента выяснилось, что, несмотря на негативные эффекты от воздействия радиации, равного облучению после 860-дневной межпланетной миссии, психоэмоциональное состояние и умственные способности подопытных животных улучшились. Облучённые животные продемонстрировали высокие результаты в тестах на сообразительность и превзошли крыс из контрольной группы.
«В свете последних данных о галактических космических лучах уместно говорить как об одном из факторов космического полёта, тогда как совсем недавно считалось, что из-за радиационного воздействия межпланетные полёты человека невозможны в принципе. Настоящее исследование... снимает «биологический лимит» с дальних космических миссий», — рассказывает ведущий автор исследования — старший научный сотрудник лаборатории психофармакологии Исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Виктор Кохан.
По его словам, наиболее интересным представляется изучение позитивных эффектов ионизирующего излучения на функции центральной нервной системы, в частности для выявления новых терапевтических подходов к лечению заболеваний нервной системы, таких как неизлечимая при помощи медикаментов клиническая депрессия, болезнь Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз.
«Коллектив работает в этом направлении, и скоро будут представлены данные об эффектах облучения тяжёлыми заряжёнными частицами на течение нейродегенеративного процесса», — отметил учёный.
Как показали когнитивные тесты, после облучения крысы, особенно молодые особи, стали более тревожными. При этом животные демонстрировали более высокие показатели в тестах на ориентирование в пространстве по сравнению с контрольными группами.
«Ионизирующее излучение всё же вызывает глубокое ремоделирование нервной ткани. Так уж сложилось, что функционально это сказывается положительно на центральной нервной системе», — заключил Владимир Кохан.