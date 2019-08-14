Учёным удалось омолодить старые клетки мозга у крыс

Короткая ссылка
Исследовательская группа Кембриджского института стволовых клеток Wellcome-MRC (Кембриджский университет, Великобритания) выяснила на примере крыс, что возрастная дисфункция клеток головного мозга излечима.
Учёным удалось омолодить старые клетки мозга у крыс
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Полученные результаты помогут в разработке методов лечения рассеянного склероза и изучении процесса старения у людей, сообщает журнал Nature.

По мере старения тела мышцы и суставы становятся жёсткими, что затрудняет движение. Исследование британских учёных показывает, что то же верно и для мозга. 

Снижение упругости головного мозга с возрастом вызывает дисфункцию стволовых клеток, но существует способ возвращения их в молодое и здоровое состояние, уверены специалисты.

Исследователи решили выяснить роль влияния жёсткости мозга на работу вспомогательных клеток нервной ткани, отвечающих за его нормальное функционирование и регенерацию жировой оболочки. Они имитировали в лабораторных условиях жёсткий мозг старой крысы и гибкий мозг молодой особи, после чего стали выращивать в этих двух средах стволовые клетки.

«Нас поразило то, что выросшие на жёстком материале молодые здоровые стволовые клетки крысиного мозга перестали исправно работать и потеряли способность к регенерации. Кроме того, они фактически стали функционировать как клетки старого мозга. Но что самое интересное, росшие на гибком материале клетки мозга старой особи стали работать как молодые. Словом, они омолодились», — заявил один из руководителей исследования доктор Кевин Шалю.

Пересадка клеток старой крысы в мозг более молодого животного также привела к их полному восстановлению. В результате дальнейших исследований учёным удалось обнаружить белок Piezo1, который передаёт клетке информацию о жёсткости окружающей среды.

Удалив Piezo1 с поверхности состарившихся стволовых клеток, учёные «обманули» эти клетки, и те стали воспринимать жёсткий материал, на котором росли, как мягкую окружающую среду. Следующим шагом стало удаление белка непосредственно в клетках старого мозга крысы, и это также привело к омоложению и запуску процесса их регенерации.

Исследователи уверены, что открытие приведёт к разработке метода лечения рассеянного склероза у людей и решению других проблем, связанных со старением и утратой функций мозга.

Ранее американские учёные смогли увеличить продолжительность жизни мышей, воздействуя на железу гипоталамуса с помощью инъекций молодых нервных стволовых клеток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить