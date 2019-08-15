Глобальный источник: энергии ветра в прибрежных районах Европы достаточно для снабжения электричеством всего мира
- Прибрежные ветроэлектростанции Европы могут снабжать энергией весь мир
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Учёные из Сассекского университета (Великобритания) и Орхусского университета (Дания) обнаружили, что энергии прибрежных ветроэлектростанций, которые теоретически возможно установить в Европе, оказалось бы достаточно, чтобы снабжать весь мир в ближайшие 30 лет. Об этом сообщается в журнале Energy Policy.
Исследователи изучили все участки вдоль морского побережья Европы, которые потенциально подходят для установки ветряных турбин. Полученный результат превосходит предыдущие оценки приблизительно в три раза.
В работе использовались данные геоинформационной системы. Они включают подробные атласы ветров и множество мелких деталей вплоть до отдельных дорог и зданий. Анализ полученных данных позволил найти большое количество ранее не выявленных участков, подходящих для установки турбин, а затем исключить те, которые нельзя использовать по природным, политическим или военным причинам.
Исследователи рассчитали, что общая площадь участков, подходящих для строительства ветряных электростанций, составляет около 5 млн кв. км. Этого достаточно, чтобы установить 11 млн дополнительных турбин, которые смогут вырабатывать до 497 эксаджоулей энергии (138 млрд МВт/ч) в год. Такого количества энергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всей Земли ещё по крайней мере на 30 лет: по сегодняшним оценкам, глобальное потребление энергии в 2050 году составит около 430 эксаджоулей (119 млрд МВтч).
По мнению исследователей, наибольшую плотность генерирующих мощностей на основе ветряной энергии можно создать в Турции, России и Норвегии. Также они отмечают, что обширные участки с достаточно сильными ветрами и плоским рельефом разбросаны по всей территории Западной Европы.
- Европейская карта потенциала ветроэнергетики
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«Наше исследование показывает, что у прибрежной ветроэнергетики светлое будущее и с технологической точки зрения совместными усилиями возможно воплотить в жизнь надежды европейцев на создание энергосети, на 100% питающейся от возобновляемых источников. Понятно, что мы не говорим о необходимости устанавливать турбины на всех обозначенных участках, но исследование демонстрирует огромный потенциал ветроэнергетики по всей территории Европы, который необходимо освоить ради предотвращения климатической катастрофы», — пишет один из авторов, профессор Сассекского университета Бенджамин Совакул.
Как отмечает доцент Петер Эневолдсен из Орхусского университета, основная проблема ветряных электростанций состоит в том, что вырабатываемая ими мощность сильно зависит от погоды, и поэтому использование только такого типа установок для питания всего мира едва ли возможно.
«Но даже если не брать в расчёт грядущее в ближайшие десятилетия технологическое усовершенствование ветряных турбин, прибрежные турбины представляют самый дешёвый из готовых к использованию источников энергии, и их строительство в различных ветреных регионах Европы является ключевым моментом в создании полностью безуглеродной и основанной только на возобновляемых источниках энергосистемы», — отмечает Эневолдсен.
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