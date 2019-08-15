Глобальный источник: энергии ветра в прибрежных районах Европы достаточно для снабжения электричеством всего мира

Вдоль побережья Европы можно разместить достаточно ветряных турбин, чтобы снабжать энергией весь мир до 2050 года. К такому выводу пришли датские и британские учёные, проанализировав новейшие карты и атласы ветров и определив все участки, пригодные для строительства ветроэлектростанций. Исследователи считают, что их работа подтверждает возможность создания основанной только на возобновляемых источниках европейской энергосистемы. Наиболее перспективными странами для развития ветроэнергетики авторы исследования считают Турцию, Россию и Норвегию.

Учёные из Сассекского университета (Великобритания) и Орхусского университета (Дания) обнаружили, что энергии прибрежных ветроэлектростанций, которые теоретически возможно установить в Европе, оказалось бы достаточно, чтобы снабжать весь мир в ближайшие 30 лет. Об этом сообщается в журнале Energy Policy.

Исследователи изучили все участки вдоль морского побережья Европы, которые потенциально подходят для установки ветряных турбин. Полученный результат превосходит предыдущие оценки приблизительно в три раза.

Также по теме Зелёная эра: как возобновляемые источники энергии конкурируют с углеводородами и АЭС Внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) набирает популярность даже в странах, располагающих большими запасами нефти и газа....

В работе использовались данные геоинформационной системы. Они включают подробные атласы ветров и множество мелких деталей вплоть до отдельных дорог и зданий. Анализ полученных данных позволил найти большое количество ранее не выявленных участков, подходящих для установки турбин, а затем исключить те, которые нельзя использовать по природным, политическим или военным причинам.

Исследователи рассчитали, что общая площадь участков, подходящих для строительства ветряных электростанций, составляет около 5 млн кв. км. Этого достаточно, чтобы установить 11 млн дополнительных турбин, которые смогут вырабатывать до 497 эксаджоулей энергии (138 млрд МВт/ч) в год. Такого количества энергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всей Земли ещё по крайней мере на 30 лет: по сегодняшним оценкам, глобальное потребление энергии в 2050 году составит около 430 эксаджоулей (119 млрд МВтч).

По мнению исследователей, наибольшую плотность генерирующих мощностей на основе ветряной энергии можно создать в Турции, России и Норвегии. Также они отмечают, что обширные участки с достаточно сильными ветрами и плоским рельефом разбросаны по всей территории Западной Европы.

Европейская карта потенциала ветроэнергетики

© eurekalert.org

«Наше исследование показывает, что у прибрежной ветроэнергетики светлое будущее и с технологической точки зрения совместными усилиями возможно воплотить в жизнь надежды европейцев на создание энергосети, на 100% питающейся от возобновляемых источников. Понятно, что мы не говорим о необходимости устанавливать турбины на всех обозначенных участках, но исследование демонстрирует огромный потенциал ветроэнергетики по всей территории Европы, который необходимо освоить ради предотвращения климатической катастрофы», — пишет один из авторов, профессор Сассекского университета Бенджамин Совакул.

Как отмечает доцент Петер Эневолдсен из Орхусского университета, основная проблема ветряных электростанций состоит в том, что вырабатываемая ими мощность сильно зависит от погоды, и поэтому использование только такого типа установок для питания всего мира едва ли возможно.