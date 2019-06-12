На Адыгейской ВЭС завершили монтаж первой ветроустановки
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Башня с ротором, диаметр которого достигает 149 м, состоит из восьми модульных секций и достигает высоты в 100 м.
Остальные 59 фундаментов готовы к монтажу установок с аналогичными техническими характеристиками.
«Учитывая то, что до проекта по строительству Адыгейской ВЭС производство узлов и монтаж нашего типа ВЭУ не являлись крупносерийными, уже на первой ветроустановке нам удалось достичь высоких показателей точности и хороших темпов сборки», — заявил заместитель генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков Андрей Нестерчук.
В 2018 году интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области запустили первый в России полностью цифровой ветропарк.