На Адыгейской ВЭС завершили монтаж первой ветроустановки

На Адыгейской ветряной электростанции завершили монтаж первой ветроустановки. Её мощность — 2,5 МВт, сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Башня с ротором, диаметр которого достигает 149 м, состоит из восьми модульных секций и достигает высоты в 100 м.

Остальные 59 фундаментов готовы к монтажу установок с аналогичными техническими характеристиками.

«Учитывая то, что до проекта по строительству Адыгейской ВЭС производство узлов и монтаж нашего типа ВЭУ не являлись крупносерийными, уже на первой ветроустановке нам удалось достичь высоких показателей точности и хороших темпов сборки», — заявил заместитель генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков Андрей Нестерчук.

В 2018 году интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области запустили первый в России полностью цифровой ветропарк.