На Адыгейской ВЭС завершили монтаж первой ветроустановки

Короткая ссылка
На Адыгейской ветряной электростанции завершили монтаж первой ветроустановки. Её мощность — 2,5 МВт, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
На Адыгейской ВЭС завершили монтаж первой ветроустановки
  • ©rosatom.ru

Башня с ротором, диаметр которого достигает 149 м, состоит из восьми модульных секций и достигает высоты в 100 м.

Остальные 59 фундаментов готовы к монтажу установок с аналогичными техническими характеристиками.

«Учитывая то, что до проекта по строительству Адыгейской ВЭС производство узлов и монтаж нашего типа ВЭУ не являлись крупносерийными, уже на первой ветроустановке нам удалось достичь высоких показателей точности и хороших темпов сборки», — заявил заместитель генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков Андрей Нестерчук.

В 2018 году интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области запустили первый в России полностью цифровой ветропарк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить