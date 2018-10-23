В Калининградской области запустили первый в России полностью цифровой ветропарк

В Калининградской области ввели в эксплуатацию первый в России полностью цифровой ветропарк, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

РИА Новости

Старт работе предприятия дал министр энергетики России Александр Новак. В мероприятии также приняла участие министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова. Комплекс в посёлке Ушаково состоит из трёх ветроустановок башенного типа с лопастями вертикального вращения модели Enercon E70. Такие ветряки в стране устанавливают впервые. Ветропарк работает круглогодично, даже при самом слабом ветре. Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму построили около 800 км новых сетей для обеспечения энергонезависимости.