В Калининградской области запустили первый в России полностью цифровой ветропарк
- РИА Новости
Старт работе предприятия дал министр энергетики России Александр Новак. В мероприятии также приняла участие министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова.
Комплекс в посёлке Ушаково состоит из трёх ветроустановок башенного типа с лопастями вертикального вращения модели Enercon E70. Такие ветряки в стране устанавливают впервые.
Ветропарк работает круглогодично, даже при самом слабом ветре.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму построили около 800 км новых сетей для обеспечения энергонезависимости.