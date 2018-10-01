В Крыму построили около 800 километров новых сетей для обеспечения энергонезависимости

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Замглавы Министерства энергетики России Андрей Черезов заявил, что в Крыму построили около 800 км новых сетей для обеспечения энергонезависимости. Об этом сообщает «Новый Севастополь».
В Крыму построили около 800 километров новых сетей для обеспечения энергонезависимости
  • РИА Новости

«Помимо объектов генерации, введено порядка 800 км сетей и 250 мегавольт-амперов трансформаторной мощности для обеспечения выдачи мощности Таврической и Балаклавской ТЭС, а также четвёртого энергоблока Ростовской атомной станции», — сказал он на совещании в Севастополе.

По словам Черезова, это серьёзная работа, проведённая в рамках программы энергобезопасности Крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что в Крыму запущены в работу первые блоки двух ТЭС.

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