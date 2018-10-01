В Крыму построили около 800 километров новых сетей для обеспечения энергонезависимости
- РИА Новости
«Помимо объектов генерации, введено порядка 800 км сетей и 250 мегавольт-амперов трансформаторной мощности для обеспечения выдачи мощности Таврической и Балаклавской ТЭС, а также четвёртого энергоблока Ростовской атомной станции», — сказал он на совещании в Севастополе.
По словам Черезова, это серьёзная работа, проведённая в рамках программы энергобезопасности Крымского полуострова.
Ранее сообщалось, что в Крыму запущены в работу первые блоки двух ТЭС.