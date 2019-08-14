Активное планирование: японские биологи открыли новый способ выбора пола млекопитающих при искусственном оплодотворении

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Дмитрий Фёдоров
Японские учёные разработали технологию выбора пола животных, рождённых в результате искусственного оплодотворения. Исследователям удалось воздействовать на клетки таким образом, чтобы активность проявлял только один из типов сперматозоидов — «мужской» или «женский». Опыты пока проводились только на мышах, однако специалисты уверены, что их метод можно использовать для всех млекопитающих.
Активное планирование: японские биологи открыли новый способ выбора пола млекопитающих при искусственном оплодотворении
  • Gettyimages.ru
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Исследователи из Университета Хиросимы (Япония) научились выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении. Учёные успешно провели эксперимент на мышах и утверждают, что их метод эффективен для всех млекопитающих. Об этом сообщает журнал PLOS Biology.

Клетки млекопитающих содержат два типа хромосом, X и Y. У самок все клетки, включая половые, содержат только Х-хромосомы, а у самцов все клетки, кроме половых, несут хромосомы обоих типов. Мужские половые клетки — сперматозоиды — могут содержать хромосомы одного из типов — только Х или только Y.

  • Разработана технология выбора пола в результате искусственного оплодотворения

Если яйцеклетка, которая, как и все клетки женского организма, содержит только X-хромосомы, будет оплодотворена сперматозоидом первого типа, клетки плода будут содержать ХХ-хромосомы, то есть детёныш будет женского пола. Оплодотворение сперматозоидом второго типа вызовет появление к жизни потомства мужского пола, с хромосомами XY. Поскольку клетки обоих типов вырабатываются в равных долях, зачатие самцов и самок происходит с одинаковой вероятностью. 

Японские биологи получили химическое вещество, которое снижает двигательную активность сперматозоидов с Х-хромосомами, но при этом не влияет на их жизнеспособность и способность к оплодотворению.

  • Японские биологи получили вещество, нарушающее синтез энергии у сперматозоидов с Х-хромосомами
  • Gettyimages.ru
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В результате при искусственном оплодотворении учёные получили возможность выбирать быстрые или медленные сперматозоиды и комбинировать Х- и Y-хромосомы в эмбрионе. 

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В экспериментах на мышах, использование спермы «быстрого» типа в 90% случаев вело к рождению самцов. Использование спермы с «медленными» клетками в 81% случаев заканчивалось рождением самок.

Авторы работы указывают, что способы разделить сперматозоиды, несущие X- и Y-хромосомы, были известны и раньше, но они были гораздо сложнее и дороже, а также могли повредить ДНК плода. Новая технология проще и дешевле. Кроме того, когда воздействие созданного японскими специалистами вещества на сперматозоиды прекращается, они быстро восстанавливают способность к движению. 

Исследователи заявляют, что их метод работает для всех видов млекопитающих и подходит как для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), так и для искусственного осеменения, которое применяется в животноводстве.

Руководитель проекта профессор Самаюки Симада не исключил, что новый метод будет использован в репродуктивной медицине, при условии что удастся преодолеть неизбежные в таких случаях этические ограничения. 

  • Новый метод может быть использован в репродуктивной медицине
  • Gettyimages.ru
  • © Montes-Bradley

«Нам уже удалось успешно задействовать данный метод, чтобы предопределить пол потомства рогатого скота и свиней, — отмечает профессор Симада. — Однако, при всей полезности этой технологии, перспективы её применения в области воспроизводства человека сейчас неясны и сопряжены с серьёзными этическими вопросами».

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