Активное планирование: японские биологи открыли новый способ выбора пола млекопитающих при искусственном оплодотворении

Японские учёные разработали технологию выбора пола животных, рождённых в результате искусственного оплодотворения. Исследователям удалось воздействовать на клетки таким образом, чтобы активность проявлял только один из типов сперматозоидов — «мужской» или «женский». Опыты пока проводились только на мышах, однако специалисты уверены, что их метод можно использовать для всех млекопитающих.

Исследователи из Университета Хиросимы (Япония) научились выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении. Учёные успешно провели эксперимент на мышах и утверждают, что их метод эффективен для всех млекопитающих. Об этом сообщает журнал PLOS Biology.

Клетки млекопитающих содержат два типа хромосом, X и Y. У самок все клетки, включая половые, содержат только Х-хромосомы, а у самцов все клетки, кроме половых, несут хромосомы обоих типов. Мужские половые клетки — сперматозоиды — могут содержать хромосомы одного из типов — только Х или только Y.

Разработана технология выбора пола в результате искусственного оплодотворения

Если яйцеклетка, которая, как и все клетки женского организма, содержит только X-хромосомы, будет оплодотворена сперматозоидом первого типа, клетки плода будут содержать ХХ-хромосомы, то есть детёныш будет женского пола. Оплодотворение сперматозоидом второго типа вызовет появление к жизни потомства мужского пола, с хромосомами XY. Поскольку клетки обоих типов вырабатываются в равных долях, зачатие самцов и самок происходит с одинаковой вероятностью.

Японские биологи получили химическое вещество, которое снижает двигательную активность сперматозоидов с Х-хромосомами, но при этом не влияет на их жизнеспособность и способность к оплодотворению.

Японские биологи получили вещество, нарушающее синтез энергии у сперматозоидов с Х-хромосомами

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В результате при искусственном оплодотворении учёные получили возможность выбирать быстрые или медленные сперматозоиды и комбинировать Х- и Y-хромосомы в эмбрионе.

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В экспериментах на мышах, использование спермы «быстрого» типа в 90% случаев вело к рождению самцов. Использование спермы с «медленными» клетками в 81% случаев заканчивалось рождением самок.

Авторы работы указывают, что способы разделить сперматозоиды, несущие X- и Y-хромосомы, были известны и раньше, но они были гораздо сложнее и дороже, а также могли повредить ДНК плода. Новая технология проще и дешевле. Кроме того, когда воздействие созданного японскими специалистами вещества на сперматозоиды прекращается, они быстро восстанавливают способность к движению.

Исследователи заявляют, что их метод работает для всех видов млекопитающих и подходит как для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), так и для искусственного осеменения, которое применяется в животноводстве.

Руководитель проекта профессор Самаюки Симада не исключил, что новый метод будет использован в репродуктивной медицине, при условии что удастся преодолеть неизбежные в таких случаях этические ограничения.

Новый метод может быть использован в репродуктивной медицине

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