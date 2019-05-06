Скачок в медицине: учёные обнаружили, что бактерии способны «прыгать»

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Арсений Скрынников
Американские учёные обнаружили, что бактерии могут перемещаться своеобразными «прыжками». В ходе эксперимента выяснилось, что микроорганизмы способны преодолевать различные преграды в пористых средах. Ранее считалось, что они распространяются исключительно по принципу диффузии. Обнаруженное свойство открывает новые возможности для медицинских исследований, считают российские специалисты.
Скачок в медицине: учёные обнаружили, что бактерии способны «прыгать»
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Исследователи Школы инженерных и прикладных наук Принстонского университета выяснили, что бактерии могут перемещаться с помощью «прыжков». Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ранее биологи считали, что бактерии как бы «растекаются» по организму, то есть распространяются исключительно по принципу диффузии. Исследователи из Принстона подвергли сомнению эту теорию. 

Учёные создали специальную ловушку из прозрачных биоматериалов и поместили в неё бактерии Escherichia coli (кишечную палочку). Микроорганизмы оказались заперты в пористой среде, имитирующей кишечник. Однако бактерии смогли «выпрыгнуть» из ловушки.

Главный автор исследования Суджит Датта уверен, что описанный способ распространения бактерий открывает новые возможности для целого ряда медицинских исследований.

«Люди изучают бактерии более трёхсот лет. Подавляющее большинство исследований этих микроорганизмов проводится в жидкой среде, но на самом деле большинство бактерий живут в пористых средах», — отметил учёный.

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В беседе с RT доктор биологических наук, ведущий сотрудник кафедры микробиологии биофака МГУ имени М.В. Ломоносова Лидия Стоянова сообщила, что проведённое американскими коллегами исследование позволит лучше бороться с вредоносными патогенными бактериями.

«Более точное описание способов распространения бактерий действительно открывает новые возможности для биомедицинских исследований», — отметила Стоянова.

При этом она полагает, что слово «прыгать» по отношению к перемещению микроорганизмов является некоторым преувеличением.

«Бактерии — это, конечно, не кузнечики. Они могут прикрепляться к стенкам кишечника, прилипать к ним и открепляться».

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