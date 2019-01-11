«До смешного предсказуемо»: учёные выяснили предназначение каменных статуй на острове Пасхи

Американские исследователи выяснили предназначение постаментов аху, на которых воздвигнуты знаменитые статуи острова Пасхи. По мнению специалистов, эти платформы указывали на источники пресной воды. Составив карту острова, на которую учёные нанесли местоположение древних сооружений и природных богатств, антропологи заметили, что возле всех каменных истуканов находятся родники.

На острове Пасхи, или как его ещё называют — Рапануи, находятся более 300 мегалитических платформ (аху) и около тысячи каменных статуй (моаи). Считается, что первые из них были построены в XIII веке цивилизацией полинезийцев Рапануи. Предназначение моаи долгое время оставалось предметом споров среди учёных. Многие исследователи полагали, что эти сооружения представляли собой обожествлённые фигуры предков или же являлись символами различных кланов общества Рапануи.

Американские антропологи изучили расположение платформ аху, на которых «сидят» каменные статуи. В ходе исследования учёные составили карту острова, на которой обозначили местоположение природных богатств, в том числе источников пресной воды. Выяснилось, что вблизи всех мегалитических сооружений находятся родники. В других частях острова источников пресной воды не оказалось.

«Многие исследователи, в том числе и мы, давно размышляют о связи между аху, моаи и различными видами природных ресурсов, например водой или плодородными землями. Однако нам впервые удалось провести количественно-пространственное моделирование, чётко показавшее связь между аху и источниками пресной воды», — сообщил автор исследования Роберт ДиНаполи из Орегонского университета.

Антропологи изучили расположение 93 мегалитических платформ, которые располагаются преимущественно на востоке острова и были построены до прибытия европейских моряков в XVIII веке.

«Каждый раз, когда мы обнаруживали источник пресной воды, мы видели на этом месте гигантские статуи. Это было до смешного предсказуемо», — подчеркнул соавтор исследования Карл Липо из Бингемтонского университета.

По словам специалистов, представители древнего общества Рапануи решили обозначить такой ценный ресурс, как питьевая вода, особым «указателем». Кроме того, учёные пришли к выводу, что древние племена острова Пасхи не враждовали друг с другом, как считали ранее некоторые специалисты, а, наоборот, делились ресурсами и воздвигали каменные статуи сообща.

«Непростые для жизни природные условия острова Пасхи делают артефакты, созданные обитателями этого маленького клочка суши, населявшими его более 500 лет, ещё более значимыми. Представители общества Рапануи смогли не только выжить в небольшом небогатом природными ресурсами изолированном месте, но и изготовить около тысячи статуй (моаи) и более 300 мегалитических платформ (аху)», — отметили авторы исследования.

Пока в распоряжении антропологов имеются исчерпывающие данные о местоположении статуй и источников пресной воды лишь в восточной части острова. Однако в ближайшее время учёные планируют провести полное исследование острова Пасхи, чтобы окончательно удостовериться в правильности своей теории.