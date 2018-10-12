«Столкновение одного из боковых элементов»: в «Роскосмосе» назвали возможную причину аварии «Союза МС-10»

Причиной аварии космического корабля «Союз МС-10» стало столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней носителя. Об этом сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв. По его словам, специалисты не исключают, что в ходе запуска произошло «отклонение от штатной траектории и разрушение нижней части второй ступени». Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отмечал, что система аварийного спасения космического корабля продемонстрировала исключительную надёжность. Члены экипажа «Союза МС-10» — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг — в результате инцидента не пострадали. Они прибыли в подмосковный Центр подготовки космонавтов в Звёздном городке. По данным замглавы Федерального медико-биологического агентства Вячеслава Рогожникова, экипаж чувствует себя хорошо и пройдёт двухдневное медицинское обследование в Москве.

Самолёт с членами экипажа ракеты-носителя «Союз МС-10» Алексеем Овчининым и Ником Хейгом прибыл с космодрома Байконур на подмосковный аэродром Чкаловский. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года», — написал он в своём Twitter.

Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года. pic.twitter.com/vmEu86Sntd — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг после аварийной посадки корабля «Союз МС-10» провели ночь в медсанчасти Байконура под наблюдением врачей и в настоящее время чувствуют себя хорошо.

«На всякий случай перестраховались — сразу в Москву не повезли, здесь на Байконуре ночь поспали, вчера поужинали, сегодня позавтракали. Бодрые, весёлые, сейчас повезём в Москву», — цитирует ТАСС замглавы Федерального медико-биологического агентства Вячеслава Рогожникова.

Специалист сообщил, что после приземления в Подмосковье члены экипажа «Союз МС-10» пройдут двухдневное медицинское обследование в Москве.

«Сейчас их повезли в профилакторий. Им надо пройти диспансеризацию. Двое

суток там будут», — сказал он.

Напомним, что 11 октября при запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10» к МКС произошла авария носителя. Экипаж, который составляли космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, совершил посадку вблизи казахстанского города Жезказган. Члены экипажа при посадке не пострадали. После поисково-спасательной операции космонавтов доставили на Байконур.

Ранее Светлана Овчинина, жена российского космонавта — члена экипажа совершившего аварийную посадку «Союза МС-10», в беседе с RT рассказала, что узнала об инциденте с кораблём от соседей. По её словам, муж чувствует себя хорошо.

Светлана, жена космонавта Алексея Овчинина, дала первое интервью RT и рассказала, как она пережила этот день: https://t.co/BCz10RsS14



Светлана, спасибо вам за то, что нашли время и силы pic.twitter.com/JDWiJSR40o — RT на русском (@RT_russian) October 11, 2018

В настоящее время ситуацию расследует специальная комиссия «Роскосмоса». В связи с ЧП и до выяснения его причин принято решение временно приостановить все пилотируемые пуски к МКС.

«Произошло соприкосновение»

Причиной аварии ракеты стало столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней носителя, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

«Окончательных версий нет, но понятна непосредственная причина, связанная с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение», — сказал он.

Крикалёв добавил, что специалисты не исключают «отклонения от штатной траектории и, похоже, разрушения нижней части второй ступени».

«Ракета прекратила нормальный полет, дальше автоматика отработана штатно», — добавил Крикалёв.

Исполнительный директор «Роскосмоса» при этом подчеркнул, что окончательные результаты работы госкомиссии по расследованию причин аварии ракеты будут известны к 20-м числам октября.

«Первые элементы конструкции, найденные в Казахстане, в степи, будут помогать анализировать, что произошло. После этого будут приняты необходимые меры и будут продолжены полеты», — сказал Крикалёв.

Ранее профессор Университетского колледжа Лондона Серж Платтар в эфире RT высказывал мнение, что вчерашняя авария — крайне необычный случай для «Союза ФГ», поскольку это одна из наиболее надёжных ракет-носителей в мире.

«По всей видимости, двигатель первой или второй ступени не смог обеспечить достаточную тягу. В результате ракете не хватило энергии для вывода корабля на орбиту. Космонавтам пришлось совершить спуск по баллистической траектории, что, вероятно, было самым сложным. Подобная авария — крайне необычный случай для «Союза ФГ», — отметил Серж Платтар.

Космонавт Александр Лазуткин, отвечая на вопрос о возможных причинах аварии, так же предположил, что возможно, одна из ступеней во время запуска «не отошла».

«Это вопрос для специалистов. Но скажу так, что при отделении первой и второй ступеней возможны два варианта: ступень не отошла или отошла и ударила. Я склоняюсь к тому, что она, может быть, не отошла, одна ступень. Тогда уже, конечно, лететь нельзя», — сказал он в беcеде с RT.

«Исключительная надёжность»

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отмечал, что система аварийного спасения космического корабля «Союз МС-10» продемонстрировала исключительную надежность.

«Система аварийного спасения продемонстрировала свою исключительную надёжность. А вот в чем причина аварии — разберемся», — сказал он.

О том, что аварийный режим сработал должным образом, сказал и вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он отметил, что инцидент с «Союзом МС-10» доказал работоспособность системы.

«Ситуация, конечно, неприятная, но, как вы знаете, в истории космонавтики уже были такие случаи. С другой стороны, подтверждена работоспособность аварийной системы спасения, что очень важно», — заявил он.

Российская аварийная система, установленная на космических кораблях, уникальна, рассказал в беседе с RT академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков. По его словам, похожие технологии использует Китай, но «они во многом повторили наши разработки». Что касается США, отметил эксперт, то у них пока такой системы нет.

«При разработке новых кораблей они (США. – RT) делают её, чтобы обеспечить безопасность космонавтов, но так как ещё американские корабли не летают, то действующей остаётся наша система. И она уже вместе со вчерашним инцидентом трижды спасала жизни космонавтов», — отметил Железняков.

Эксперт также рассказал, что на космическом корабле действуют три отдельные аварийные системы, которые обеспечивают спасение на участке работы первой, второй и третей ступеней.

«Логика их работы такова, что в случае, если что-то пошло не так, то системы формируют команду на отстрел корабля и на его возвращение на землю. На первом участке полёта, если вы видели саму ракету-носитель, наверху установлена ещё такая небольшая твердотопливная ракета. Если авария происходит на участке работы первой ступени, включаются двигатели этой ракеты и она вырывает корабль из носителя. Дальше отводит его в сторону, и он по баллистической траектории спускается на землю. На втором этапе сама мини-ракета отстреливается ещё до разделения первой и второй ступеней. Если авария происходит после этого, то есть на участке работы второй ступени, то уже другая подсистема срабатывает, но тоже логика и схема её действия похожи, то есть если что-то пошло не так, то корабль отделается от носителя и возвращается на землю», — объяснил Железняков.

Он напомнил, что 5 апреля 1975 года при запуске ракеты на участке работы третьей ступени сработала аварийная система и спускаемый аппарат с космонавтами Василием Лазаревым и Олегом Макаровым приземлился на Землю.

«А 26 сентября 1983 года при подготовке к запуску на ракете возник пожар и затем последовал взрыв. Система аварийного спасения и тогда спасла космонавтов: выбросила их из этого огненного шара в сторону, и они благополучно возвратились на землю. Так что эта система надёжная. К счастью, её приходится применять не так часто, но она работает и доказала свою работоспособность и надёжность», — заключил Железняков

Специалисты также отмечают грамотную и слаженную работу членов экипажа в аварийной ситуации. Депутат Госдумы и космонавт Елена Серова подчеркнула, что космонавты всегда отрабатывают нештатные ситуации.

«Космонавты всегда отрабатывают нештатные ситуации. Поэтому экипаж был полностью подготовлен и осуществлял грамотные действия в данной ситуации. Могу сказать, что в истории отечественной космонавтики уже были подобные аварии, срабатывала система аварийного спуска, которая позволяет спасти экипаж на этапе выведения космического корабля в космос», — отметила она.

Экипаж был полностью подготовлен и осуществлял необходимые действия грамотно, считает и бывший астронавт NASA Лерой Чиао.

«Астронавт (Ник Хейг. — RT) и космонавт (Алексей Овчинин. — RT) очень хорошо подготовлены. Они профессионалы. Во течение всей чрезвычайной ситуации они были спокойны. Таким образом работает специальная подготовка, почти как рефлекс», — рассказал в беседе с RT Лерой Чиао.

Астронавт ESA Александр Герст в своём Twitter также отметил, что сработавшая система аварийного спасения доказывает надёжность корабля «Союз».

«Рад, что наши друзья в порядке. Спасибо команде спасателей, насчитывающей более 1 тыс. профессионалов. Сегодняшний день вновь показал, какой «Союз» замечательный корабль, раз он способен спасти экипаж от подобной аварии. Полёты в космос — дело трудное, и мы должны продолжать их на благо человечества», — написал он.

Glad our friends are fine. Thanks to the rescue force of >1000 SAR professionals! Today showed again what an amazing vehicle the #Soyuz is, to be able to safe the crew from such a failure. Spaceflight is hard. And we must keep trying for the benefit of humankind.#Exp57#SoyuzMS10pic.twitter.com/Gylnn98UE9 — Alexander Gerst (@Astro_Alex) October 11, 2018

Поиск фрагментов

Ранее официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов сообщил, что фрагмент створки головного обтекателя аварийного «Союза» был обнаружен в 40 км от города Жезказган.

«По результатам обследования силами комитета по ЧС в 40 километрах от города Жезказган обнаружен фрагмент створки головного обтекателя, который изъят специалистами Роскосмоса. Нашли вчера вечером», — цитирует РИА Новости Нурахметова.

Также представитель комитета по ЧС МВД республики отметил, что радиоактивная и химическая обстановка на месте падения ракеты в норме, «жертв и пострадавших нет». Дальнейшие работы по поиску фрагментов, по словам Нурахметова, будут проводиться специалистами «Роскосмоса».



Международная поддержка

Помощь в расследовании причин аварии, произошедшей после запуска ракеты-носителя, «Роскосмосу» готовы оказать в Европейском космическом агентстве (ЕКА). Об этом говорится в официальном письме главы ЕКА Йохана-Дитриха Вернера Дмитрию Рогозину, опубликованному на сайте «Роскосмоса».

«В предстоящие дни и недели Роскосмос может полагаться на помощь ЕКА. Я готов оказать любую поддержку, которая будет сочтена уместной и полезной в работе Государственной комиссии, расследующей причины произошедших во время запуска событий с учётом всех соображений, касающихся тактического планирования программы МКС и возможных последствий для находящегося на борту экипажа», — сообщается в письме.

«Я абсолютно убежден, что причина нештатного функционирования ракеты-носителя «Союз» во время состоявшегося сегодня запуска будет обнаружена», — заключил глава ЕКА.

Кроме того, по словам Сергея Крикалёва, специалисты NASA выразили готовность помочь с преодолением негативных последствий после аварии.

«Реакция NASA была очень адекватная, профессиональная. Специалисты NASA вместе с нами были на космодроме. Они сразу предложили всю возможную помощь, которую могут оказать», — сказал Крикалёв.

«Ускорить старт следующего экипажа»

В связи с инцидентом, произошедшим в четверг на ракете-носителе, программа пилотируемых пусков будет пересмотрена. Специалисты NASA не исключили, что из-за аварии при запуске «Союза» МКС может временно остаться без экипажа. Об этом накануне на брифинге сообщил менеджер NASA по программе МКС Кенни Тодд.

По словам исполнительного директора «Роскосмоса» Сергея Крикалёва, госкорпорация сделает всё возможное, чтобы не допустить работу МКС в беспилотном режиме.

«В станции предусмотрен такой режим, как беспилотный. Практически мы будем делать все возможное, чтобы такой режим не допустить. Все-таки станция сделана для пилотируемых полетов», — рассказал Крикалев.

При этом исполнительный директор госкорпорации отметил, что в «Роскосмосе» постараются ускорить запуск следующего экипажа на Международную космическую станцию.

«Постараемся, насколько возможно, ускорить старт следующего экипажа», — заявил Сергей Крикалёв.

По его словам, в настоящее время рассматривают различные варианты программы запусков пилотируемых космических кораблей. Программу, как отметил Крикалёв, буду оптимизировать.

Отмечается, что сроки пребывания российского космического корабля «Союз МС-09» в составе МКС ограничены до января.