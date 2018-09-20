«Бесспорный успех»: учёные впервые вырастили пищевод из стволовых клеток
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- © Andriy Onufriyenko
На протяжении длительного времени биологи не могли «заставить» эмбриональные стволовые клетки превращаться в ткани пищевода. Дело в том, что эмбрионы почти всегда используют эти же самые клетки для «строительства» трахей.
Учёные из Медицинского центра детской больницы Цинциннати (США) нашли решение этой проблемы. Они провели эксперимент на эмбрионах мышей и наблюдали, какие гены включались и выключались у подопытных в ходе развития у них пищевода и трахей. Оказалось, что главная роль в этом процессе принадлежит гену Sox2 — одному из четырёх участков ДНК, который управляет превращением стволовых клеток в другие клетки организма.
Так, если Sox2 включен, то он помогает клеткам формировать ткани пищевода, а если выключен, клетки становятся частью органов дыхания.
Учёные превратили стволовые клетки в крошечные аналоги пищевода, которые за два месяца вырос до длины от 300 до 800 микрометров. Полученные биоинженерным способом ткани сравнили с тканями, взятыми у пациентов с помощью биопсии, — их состав оказался идентичен.
По словам авторов исследования, полученный орган можно использовать в качестве «заплатки» для лечения поражённых участков пищеварительного тракта.
«Это бесспорный успех и очень достойная работа», — поделился своими впечатлениями об исследовании западных коллег в интервью RT доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Сухих.
По его словам, появление этого искусственного органа было давно ожидаемым событием, которое позволит в будущем сделать важный шаг в развитии регенеративной медицины.
Сухих добавил, что на сегодня в России исследователи большое внимание уделяют стимуляции процессов регенерации пораженных органов. В основе таких исследований также лежит работа со стволовыми клетками, подчеркнул он.
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