«Бесспорный успех»: учёные впервые вырастили пищевод из стволовых клеток

Американские учёные впервые вырастили крошечный аналог пищевода из стволовых клеток. Его можно будет использовать в качестве «заплатки» для лечения поражённых участков пищеварительного тракта, утверждают авторы исследования. По мнению российских экспертов, появление этого искусственного органа позволит вывести регенеративную медицину на новый уровень.

На протяжении длительного времени биологи не могли «заставить» эмбриональные стволовые клетки превращаться в ткани пищевода. Дело в том, что эмбрионы почти всегда используют эти же самые клетки для «строительства» трахей.

Учёные из Медицинского центра детской больницы Цинциннати (США) нашли решение этой проблемы. Они провели эксперимент на эмбрионах мышей и наблюдали, какие гены включались и выключались у подопытных в ходе развития у них пищевода и трахей. Оказалось, что главная роль в этом процессе принадлежит гену Sox2 — одному из четырёх участков ДНК, который управляет превращением стволовых клеток в другие клетки организма.

Так, если Sox2 включен, то он помогает клеткам формировать ткани пищевода, а если выключен, клетки становятся частью органов дыхания.

Учёные превратили стволовые клетки в крошечные аналоги пищевода, которые за два месяца вырос до длины от 300 до 800 микрометров. Полученные биоинженерным способом ткани сравнили с тканями, взятыми у пациентов с помощью биопсии, — их состав оказался идентичен.

По словам авторов исследования, полученный орган можно использовать в качестве «заплатки» для лечения поражённых участков пищеварительного тракта.

«Это бесспорный успех и очень достойная работа», — поделился своими впечатлениями об исследовании западных коллег в интервью RT доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Сухих.

По его словам, появление этого искусственного органа было давно ожидаемым событием, которое позволит в будущем сделать важный шаг в развитии регенеративной медицины.

Сухих добавил, что на сегодня в России исследователи большое внимание уделяют стимуляции процессов регенерации пораженных органов. В основе таких исследований также лежит работа со стволовыми клетками, подчеркнул он.