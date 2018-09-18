«Он отважный человек»: кто первым полетит к Луне на ракете компании SpaceX

Первым человеком, которого SpaceX отправит в путешествие вокруг Луны, станет японский миллиардер и коллекционер предметов искусства Юсаку Маэдзава. Об этом сообщил владелец компании Илон Маск. Космический корабль с Маэдзавой на борту будет выведен на орбиту спутника Земли ракетой-носителем Big Falcon Rocket (BFR) в 2023 году. По мнению российских экспертов, не исключено, что в ходе пятидневного полёта могут возникнуть накладки, например, связанные с работой BFR, если она не успеет пройти необходимое количество тестовых испытаний. Сам Маск назвал предстоящую авантюру опасной, а Маэдзаву — отважным человеком.

SpaceX определилась с первым космическим туристом, который отправится в путешествие вокруг Луны. Вечером 17 сентября на пресс-конференции в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии глава компании Илон Маск представил публике астронавта — им оказался японский миллиардер и коллекционер искусства Юсаку Маэдзава.

«Это мечта моей жизни»

42-летний Маэдзава с состоянием в $2,9 млрд является одним из самых богатых людей Японии. Ему принадлежит крупный интернет-магазин одежды Zozotown. Миллиардер также увлекается искусством — в 2017 году он приобрёл безымянную картину Жан-Мишеля Баския за рекордные $110,5 млн. Однако мечта жизни Маэдзавы — путешествие вокруг спутника Земли.

«Наконец-то я могу сказать: я лечу к Луне», — поделился радостью бизнесмен, выступая перед журналистами.

Полёт будет совершён на ракете Big Falcon Rocket (BFR), находящейся на данный момент в стадии разработки. Длина BFR — 118 м, длина космического корабля, который она выведет на орбиту Луны, — 55 м.

В космосе Маэдзава пробудет примерно пять дней. За это время ракета обогнёт спутник и вернётся на Землю, преодолев расстояние в 500—650 тыс. км.

Илон Маск и Юсаку Маэдзава

AFP

© Mario Tama/Getty Images/

«Он (Маэдзава. — RT) отважный человек. Это не мы выбрали его, а он нас. Это не игра, и впереди нас ждёт много испытаний. Есть вероятность, что что-то пойдёт не так, хотя мы попытаемся минимизировать риски. Если всё пойдёт хорошо и мы в срок запустим пилотируемый корабль Dragon, то в конце следующего года мы сможем сосредоточить наши усилия на ракете BFR», — сообщил Маск.

При благоприятном раскладе полёт может состояться в 2023 году. В своё путешествие японский миллиардер пригласил деятелей искусства из разных стран.

«Я бы хотел пригласить 6—8 художников со всего мира. Они могли бы создать что-то по возвращении на Землю, и эти шедевры вдохновляли бы нас», — отметил бизнесмен.

Сумму, которую Маэдзава заплатит за полёт к Луне, SpaceX не раскрывает, однако, по словам Маска, вклад японца окажет существенную помощь в разработке BFR, стоимость которой оценивается в $5 млрд.

Также американский предприниматель не исключил вероятности своего полёта к спутнику Земли вместе с Маэдзавой.

Реализация коммерческого полёта к Луне призвана стать важным этапом в развитии современной космической программы. На данный момент к спутнику летали всего 24 человека. При этом последняя миссия к ночному светилу («Аполлон-17») состоялась в 1972 году.

Промежуточный пункт

SpaceX несколько запаздывает с разработкой BFR. Первый тестовый полёт был назначен на конец 2018 года, а затем отложен до середины 2019-го. Эксперты отмечают, что в данный момент сомнения вызывает надёжность ракеты, которая может не успеть пройти надлежащее количество тестовых испытаний к сроку.

«Надёжность ракеты определяется длительностью её эксплуатации — чем дольше летает ракета, тем лучше можно понять, насколько она безопасна. В ходе тестовых полётов высока вероятность возникновения технического сбоя, который в перспективе можно устранить. Необходимо провести беспилотный запуск, прежде чем отправлять на борту BFR людей», — пояснил в интервью RT популяризатор космонавтики Виталий Егоров.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день космический рынок не может предложить заданий для столь большой ракеты, как BFR. Поэтому лунный туризм является пока единственным применением, которое способно окупить затраты Маска на разработку ракеты.

Однако истинные цели американского миллиардера и надежды, которые он возлагает на BFR, являются куда более амбициозными.

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«Нам необходимо стать мультипланетной цивилизацией как можно быстрее», — заявил Маск в начале пресс-конференции, добавив, что в будущем BFR планируется использовать в полётах на Марс — наиболее пригодную для жизни планету, а Луна станет своеобразным «промежуточным пунктом» в ходе далёких миссий.

«Он хочет, чтобы человечество обитало на двух планетах. Некоторые считают эту затею безумной, но в то же время хочется верить, что если с Землёй что-то случится, то у нас будет запасной выход», — отметил аналитик космической отрасли Марко Касерес.

Сегодня «Роскосмос» совместно с NASA работает над созданием лунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform-Gateway, строительство которой планируется завершить к 2022 году. Также развиваются частные проекты, например надувной модуль американской компании Bigelow Aerospace, рассчитанный на комфортное размещение в нём шести космонавтов. Такой модуль планируется приспособить под исследовательскую станцию.

Осуществить первый пилотируемый полёт на Марс SpaceX планирует не ранее 2024 года.