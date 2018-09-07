В поисках древней ДНК: учёные намерены клонировать доисторическую лошадь древней Сибири

Российские и южнокорейские учёные заявили о намерении клонировать жеребёнка ленской лошади, останки которого были обнаружены этим летом в Якутии. Они пролежали в вечной мерзлоте на глубине 30 м около 30—40 тыс. лет. Однако эксперты считают, что сегодня вряд ли возможно воссоздать вымерший вид, поскольку древний генетический материал, скорее всего, разрушен, даже несмотря на то, что он «хранился» в вечной мерзлоте. Между тем ученые убеждены, что попытка клонирования ископаемого животного важна для решения перспективной задачи — сохранения биоразнообразия на Земле.

Учёные российского Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) и южнокорейского Исследовательского центра в Сеуле планируют клонировать жеребёнка ленской лошади, хорошо сохранившиеся останки которого были обнаружены в августе этого года в Батагайской котловине Верхоянского района Якутии.

Останки жеребёнка, которому, как полагают учёные, было около 20 дней от роду, пролежали в вечной мерзлоте на глубине 30 м примерно 30—40 тыс. лет. По предположению исследователей, он мог упасть в котловину и утонуть.

Тело животного осталось практически нетронутым. Специалисты заявляют, что это первая в мире находка мумифицированного доисторического жеребёнка в столь хорошем состоянии — практически неповреждёнными остались шёрстный покров, грива, хвост, внутренние органы.

«К счастью, мышечные ткани животного были без повреждений и хорошо сохранились, поэтому нам удалось получить образцы уникальной находки для биотехнологических исследований», — сообщил заведующий Музея мамонта СВФУ Семен Григорьев.

В поисках заветной клетки

В настоящее время к поиску необходимого для клонирования ДНК-материала в останках жеребёнка приступил профессор Хван Ву Сук из Сеула. По его словам, совместно с учёными СВФУ уже начата работа по обнаружению жизнеспособной клетки. Для генетического анализа были взяты образцы шерсти и биологических жидкостей.

«Если нам удастся найти клетку, мы приложим все усилия, чтобы клонировать уникальное животное», — заявил южнокорейский биотехнолог.

Работу по клонированию облегчает то, что современные якутские лошади генетически близки со своими вымершими ленскими «собратьями», и поэтому в яйцеклетку ныне живущего вида можно будет пересадить ядро клетки его давно исчезнувшего родственника.

Между тем ряд экспертов сомневается, что подобная пересадка вообще возможна, поскольку степень сохранности генетического материала, — пусть даже в вечной мерзлоте, — невысока.

Ленская лошадь

© V.N. Lyakhov

Клонирование древних животных — дело времени и технологий, оно обязательно получит развитие в ближайшем будущем, считает проректор по науке и инновациям СВФУ Константин Кривошапкин.

«Многие страны работают в этом направлении, уже клонировано немало животных, в том числе благодаря южнокорейскому институту, — подчеркнул он. — Мир увидел клонированных собак, например, якутской охотничьей лайки. К сожалению, изо дня в день исчезает всё больше животных и растений на планете, а такие исследования открывают большие перспективы для сохранения биоразнообразия Земли».

Возрождение мамонтов

Учёные считают, что успех эксперимента позволит им в дальнейшем приблизиться к решению более масштабной задачи — клонированию шерстистых мамонтов, также как и ленская лошадь, населявших территорию Сибири несколько тысяч лет назад.

«Мамонт во многом вид системообразующий, — пояснил в беседе с RT биолог и палеонтолог из МГУ Александр Марков. — Предположительно, он был ключевым в формировании экосистемы древней Сибири».

«Повышенный интерес к мамонту объясняется тем, что этот самый крупный северный вид жил в одно время с фараонами, то есть относительно не так давно», — отметил в беседе с RT академик РАН Николай Янковский.

Марков, в свою очередь, напомнил, что в Якутии сегодня существует проект «Плейстоценовый парк», в рамках которого пытаются восстановить древнюю экосистему региона, исчезнувшую 10 тыс. лет назад.

Шерстистый мамонт

© Wikipedia

Шансы на успех

«Однако у меня вызывает сомнение реалистичность проекта по клонированию ленской лошади, потому что соответствующие технологии пока ещё недостаточно хорошо разработаны, чтобы из тех скромных остатков ДНК, которые сохраняются в таких объектах, получать жизнеспособные клетки», — отметил в беседе с RT Александр Марков.

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По его мнению, при столь длительном пребывании останков в вечной мерзлоте ДНК, как правило, повреждается, поэтому у российско-южнокорейской группы исследователей немного шансов на успех.

С ним согласен и специалист в области генетики, геномики и биотехнологии, академик РАН Николай Янковский.

«На сегодняшний день, — объяснил он в интервью RT, — такого опыта нет. Трудность заключается ещё и в том, что, прежде чем клонировать организм из найденного в останках лошади генетического материала, необходимо воссоздать половую клетку».

Российский академик отметил, что с ДНК можно совершать множество экспериментальных манипуляций, однако ДНК и искомая учёными клетка для клонирования — вещи разные.

«Получиться ли это — никто сейчас знать не может. Но то, что они ставят такую задачу, — правильно: это настоящая научная задача», — подчеркнул Янковский.

Если эксперимент пройдёт успешно, учёные из России и Южной Кореи не исключают возможности восстановить популяцию ленской лошади и выпустить её в дикую природу. Правда, существует мнение, что подобный клонированный вид способен нарушить баланс современной экосистемы.

«Если предположить, что исследователям всё-таки удастся клонировать животное, и если даже, гипотетически, они выпустят его на волю, то это вряд ли может навредить скудной северной природе», — резюмирует Марков.