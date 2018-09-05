Диагноз по портрету: учёные «разгадали» секрет таинственной улыбки Моны Лизы

Американские учёные заявили, что им удалось разгадать секрет таинственной улыбки Моны Лизы. Они поставили диагноз женщине, которая изображена на картине Леонардо да Винчи, — гипотиреоз. По словам специалистов, для представительниц слабого пола, страдающих этим недугом, характерна лёгкая полуулыбка, вызванная слабостью лицевых мышц. Впрочем, как считают российские эксперты, несмотря на возможности современной медицины, по одному живописному портрету очень сложно точно определить заболевание.

Учёные из Гарвардского клинического и междисциплинарного центра и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) заявили, что им удалось разгадать секрет таинственной улыбки Моны Лизы.

Согласно результатам исследования американских специалистов, у Лизы Герардини (1479—1542 или ок. 1551), изображённой на знаменитой картине Леонардо да Винчи, был гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидной железы. По словам специалистов, для представительниц слабого пола, страдающих этим недугом, характерна лёгкая полуулыбка, вызванная мышечной слабостью, в частности лицевых мышц, и определёнными моторными нарушениями.

Американские специалисты обнаружили также и другие признаки гипотиреоза у Моны Лизы: припухшие кисти, желтоватый оттенок кожи, редеющие волосы, отсутствие бровей и ресниц, небольшой зоб.

«Во многом именно характерные признаки болезни придают этому шедевру его таинственность и шарм», — полагают авторы исследования.

Медицина в красках

Исследователи отмечают, что гипотиреоз может наблюдаться у женщин после беременности. Согласно общепринятой версии, купец Франческо дель Джокондо заказал у да Винчи портрет своей жены как раз в честь рождения сына. Как пишет Джорджо Вазари в «Жизнеописаниях прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов», Лиза Герардини была знатной флорентийкой, она рано вышла замуж за торговца тканями и родила ему шестерых детей.

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Авторы исследования отмечают, что растительная диета и дефицит йода нередко вызывали у итальянок эпохи Возрождения недостаточность тиреоидных гормонов. И Мона Лиза в этом смысле не была исключением. В качестве иллюстрации своей теории учёные приводят картины Рафаэля, Караваджо и Веласкеса. У некоторых их персонажей отчётливо видна увеличенная щитовидка. Американские специалисты также подчёркивают, что увеличение щитовидной железы характерно для многих жителей некоторых аграрных регионов юга Италии и в наши дни.

Это далеко не первый диагноз, который медики ставят персонажу, запечатлённому на полотне гения эпохи Возрождения. Так, в 2004 году команда бельгийских ревматологов и эндокринологов «выявила» у Моны Лизы ксантелазмы — бляшки на веке, встречающиеся у женщин с нарушениями метаболизма, а также липому — жировую опухоль.

Ученые из Гарварда и Санта-Барбары подтвердили версию своих бельгийских коллег относительно того, что Лиза Герардини могла страдать нарушением липидного обмена, уточнив, правда, что у неё была не наследственная его форма, а вторичная, вызванная гормональными нарушениями.

Искусство факта

Однако американские исследователи всё-таки оговариваются: улыбка Моны Лизы могла быть всего лишь специфическим фирменным приёмом Леонардо да Винчи, характерным для определённого периода его творчества, — подобную полуулыбку можно заметить на лицах многих персонажей его картин. А отсутствие бровей и ресниц можно объяснить модой того времени.

«На сегодняшний день Моне Лизе поставили то ли 12, то ли 15 всевозможных диагнозов. То у неё зубы полностью отсутствуют, то находили дефект челюсти», — отметил в беседе с RT врач-терапевт, медицинский блогер Алексей Водовозов.

Однако, как считает эксперт, несмотря на сегодняшние возможности диагностики, по одному живописному портрету очень сложно поставить точный диагноз.

«Ведь картина — это же не фото в HD, когда можно увеличить изображение и посмотреть, что с человеком происходило», — пояснил Водовозов.

Большинство подобных диагнозов довольно поверхностны, полагает эксперт.

«Хотя сами по себе такие исследования — вещь интересная, — отмечает он. — Один из известнейших тому примеров — картина Сандро Боттичелли «Рождение Венеры»: различные исследователи подозревали у изображённой на ней девушки наличие туберкулёза».

© Сандро Боттичелли «Рождение Венеры»

Диагностировали туберкулёз по опущенным плечам Венеры, пояснил медицинский блогер.

«И действительно, как было установлено, модель, которая позировала Боттичелли, умерла в возрасте примерно 28 лет как раз от туберкулёза», — подчеркнул эксперт.

Однако в случае с «Джокондой», скорее, больше вопросов, чем возможностей поставить точный диагноз, резюмировал Водовозов.