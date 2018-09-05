Диагноз по портрету: учёные «разгадали» секрет таинственной улыбки Моны Лизы
- Леонардо да Винчи «Джоконда»
- globallookpress.com
Учёные из Гарвардского клинического и междисциплинарного центра и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) заявили, что им удалось разгадать секрет таинственной улыбки Моны Лизы.
Согласно результатам исследования американских специалистов, у Лизы Герардини (1479—1542 или ок. 1551), изображённой на знаменитой картине Леонардо да Винчи, был гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидной железы. По словам специалистов, для представительниц слабого пола, страдающих этим недугом, характерна лёгкая полуулыбка, вызванная мышечной слабостью, в частности лицевых мышц, и определёнными моторными нарушениями.
Американские специалисты обнаружили также и другие признаки гипотиреоза у Моны Лизы: припухшие кисти, желтоватый оттенок кожи, редеющие волосы, отсутствие бровей и ресниц, небольшой зоб.
«Во многом именно характерные признаки болезни придают этому шедевру его таинственность и шарм», — полагают авторы исследования.
Медицина в красках
Исследователи отмечают, что гипотиреоз может наблюдаться у женщин после беременности. Согласно общепринятой версии, купец Франческо дель Джокондо заказал у да Винчи портрет своей жены как раз в честь рождения сына. Как пишет Джорджо Вазари в «Жизнеописаниях прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов», Лиза Герардини была знатной флорентийкой, она рано вышла замуж за торговца тканями и родила ему шестерых детей.
Авторы исследования отмечают, что растительная диета и дефицит йода нередко вызывали у итальянок эпохи Возрождения недостаточность тиреоидных гормонов. И Мона Лиза в этом смысле не была исключением. В качестве иллюстрации своей теории учёные приводят картины Рафаэля, Караваджо и Веласкеса. У некоторых их персонажей отчётливо видна увеличенная щитовидка. Американские специалисты также подчёркивают, что увеличение щитовидной железы характерно для многих жителей некоторых аграрных регионов юга Италии и в наши дни.
Это далеко не первый диагноз, который медики ставят персонажу, запечатлённому на полотне гения эпохи Возрождения. Так, в 2004 году команда бельгийских ревматологов и эндокринологов «выявила» у Моны Лизы ксантелазмы — бляшки на веке, встречающиеся у женщин с нарушениями метаболизма, а также липому — жировую опухоль.
Ученые из Гарварда и Санта-Барбары подтвердили версию своих бельгийских коллег относительно того, что Лиза Герардини могла страдать нарушением липидного обмена, уточнив, правда, что у неё была не наследственная его форма, а вторичная, вызванная гормональными нарушениями.
Искусство факта
Однако американские исследователи всё-таки оговариваются: улыбка Моны Лизы могла быть всего лишь специфическим фирменным приёмом Леонардо да Винчи, характерным для определённого периода его творчества, — подобную полуулыбку можно заметить на лицах многих персонажей его картин. А отсутствие бровей и ресниц можно объяснить модой того времени.
«На сегодняшний день Моне Лизе поставили то ли 12, то ли 15 всевозможных диагнозов. То у неё зубы полностью отсутствуют, то находили дефект челюсти», — отметил в беседе с RT врач-терапевт, медицинский блогер Алексей Водовозов.
Однако, как считает эксперт, несмотря на сегодняшние возможности диагностики, по одному живописному портрету очень сложно поставить точный диагноз.
«Ведь картина — это же не фото в HD, когда можно увеличить изображение и посмотреть, что с человеком происходило», — пояснил Водовозов.
Большинство подобных диагнозов довольно поверхностны, полагает эксперт.
«Хотя сами по себе такие исследования — вещь интересная, — отмечает он. — Один из известнейших тому примеров — картина Сандро Боттичелли «Рождение Венеры»: различные исследователи подозревали у изображённой на ней девушки наличие туберкулёза».
- © Сандро Боттичелли «Рождение Венеры»
Диагностировали туберкулёз по опущенным плечам Венеры, пояснил медицинский блогер.
«И действительно, как было установлено, модель, которая позировала Боттичелли, умерла в возрасте примерно 28 лет как раз от туберкулёза», — подчеркнул эксперт.
Однако в случае с «Джокондой», скорее, больше вопросов, чем возможностей поставить точный диагноз, резюмировал Водовозов.