Мечты о невозможном: немецкие учёные опровергли заявление китайских коллег о создании бестопливного двигателя

Физики из Дрезденского технического университета утверждают, что бестопливный двигатель EmDrive, созданный в конце 2016 года учёными КНР для использования в космосе, «не сможет сдвинуть аппарат с места». Изучив детали амбициозного проекта, немецкие эксперты не обнаружили ни одного убедительного доказательства работы китайского perpetuum mobile. Российские учёные согласились с выводами коллег из Германии. По их мнению, любой двигатель должен использовать для перемещения в космосе топливо или электромагнитные волны.

«Полная чепуха»

В декабре 2016 года весь мир облетело сенсационное сообщение: инженеры из КНР заявили об испытании двигателя EmDrive, работающего «вопреки законам физики». Принцип действия perpetuum mobile китайского производства моментально стал предметом горячих дискуссий.

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В новом исследовании учёные из Дрезденского технического университета (Германия) установили, что тяга внутри китайского мотора слишком мала, чтобы «сдвинуть аппарат с места». Немецкие физики создали модель магнетрона, установленного в EmDrive, с заявленными китайскими учёными параметрами. Этот мощный прибор генерирует электромагнитные волны, которые могут переносить энергию и создавать импульс, приводя аппарат в движение. Волны, создающие тягу, возникают благодаря асимметрии конусообразного корпуса двигателя.

В результате эксперимента немецких учёных оказалось, что излучаемые магнетроном волны давят на большое и малое основания конуса по-разному. Из-за неодинаковой степени давления на конус сила тяги в EmDrive действует в направлении большего основания. Однако этот факт противоречит третьему закону Ньютона, согласно которому сила действия должна быть равна силе противодействия.

Российские учёные согласились с выводами немецких коллег, отметив, что любой проект perpetuum mobile неосуществим, поскольку противоречит законам физики.

«Разработка бестопливного двигателя — полная чепуха и очень примитивная вещь. Это противоречит закону сохранения импульса. Всё это фантазии вокруг так называемых торсионных полей, которые проповедует физик Геннадий Шипов, но ничего из этого никогда не проистекало. Идея разработать вечный двигатель напоминает идею барона Мюнхгаузена вытягивать себя за волосы из болота вместе с конём», — сообщил в беседе с RT доктор физико-математических наук, действительный член РАН Евгений Александров.

Эксперт отметил, что над подобными проектами работали и российские учёные.

«В 2010 году на спутнике «Юбилейный» состоялся запуск так называемой гравицапы — движителя, который должен был работать вопреки законам физики. Но эксперимент оказался неудачным. Дело в том, что принципы действия подобных аппаратов должны быть совместимы с законами Ньютона», — отметил Александров.

Перемещение в космосе

По словам российских учёных, один из доступных человечеству способов перемещения в космосе — это реактивное движение.

«В основе реактивного движения лежит закон сохранения импульса. При этом топливо можно использовать разное: например, появляются электрические ракетные двигатели. Но так или иначе что-то из аппарата должно выбрасываться в космос. Поскольку центр массы двигателя всегда остаётся на месте, необходимо что-то выкинуть, чтобы аппарат продвинулся в космическом пространстве», — подчеркнул Александров.

Солнечный парус

NASA

Другой способ совершить внеземное путешествие — использовать космический парус, который перемещается за счёт солнечного ветра (потока заряженных частиц, летящих с большой скоростью по направлению от Солнца).