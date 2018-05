История в цвете: RT запускает конкурс на лучшую колоризацию фотографий семьи Романовых

В рамках мультимедийного фотопроекта RT #Romanovs100 стартовал конкурс колоризации фотографий семьи последнего русского императора. Любой желающий может раскрасить один из трёх чёрно-белых снимков Николая II и его близких, а затем выложить результат своих трудов в соцсети Facebook, Twitter или Instagram.

«Ожившие» снимки

RT запускает конкурс на лучшую колоризацию фотографий последней царской семьи Российской империи. Идея реализуется в рамках фотопроекта #Romanovs100. RT отобрал 10 снимков царской фамилии, три из которых в итоге было решено включить в конкурсную программу. Теперь любой желающий может выбрать понравившуюся ему фотографию семьи Николая II и превратить её в цветную. Результаты своих трудов пользователь должен разместить до конца июня на любой из трёх социальных медиаплатформ: Facebook, Twitter или Instagram — с хэштегом #Romanovs100.

Победителей выберет бразильская художница Марина Амарал, известная своими экспериментами по колоризации чёрно-белых исторических фотографий. Авторы лучших работ получат англоязычные книги с цветными иллюстрациями Амарал «#1917LIVE — История русской революции в твитах» и «The Colour of Time: A New History of the World, 1850—1960» («Цвет времени: новая история мира, 1850—1960»). Имена победителей художница опубликует в своём Twitter в начале июля.

© #Romanovs100 / ГАРФ / RT

RT сотрудничал с Мариной Амарал в 2017 году в рамках проекта #1917LIVE — исторической Twitter-реконструкции событий 1917 года в России. Тогда десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей. Художница «вдохнула жизнь» в снятые столетие назад чёрно-белые фотографии, представив их в новом, красочном виде в качестве дополнений к тексту.

В семейном кругу

Проект #Romanovs100 стартовал в апреле 2018 года и на протяжении 100 дней будет знакомить пользователей с редкими фотографиями из архива Романовых. Члены семьи Николая II были одними из первых фотолюбителей своего времени. Им удалось запечатлеть как наиболее значимые события своей жизни, так и простые бытовые эпизоды. На большинстве снимков императорская династия предстаёт перед нами в моменты непосредственного общения, без ореола величия и бремени государственных забот. Глядя на фото столетней давности, мы словно входим в этот удивительно светлый семейный круг и почти становимся его частью.

«Благодаря проекту нашей аудитории откроется многогранность венценосной семьи: как последних правителей Российской империи, как любящей и заботливой семьи, как романтичных путешественников, как любителей собак и, конечно, как страстных фанатов фотографии», — рассказал автор идеи проекта #Romanovs100 Кирилл Карнович-Валуа.

По замыслу организаторов конкурса в процессе «раскрашивания» фотографий участники смогут глубже проникнуть в мир семьи Романовых и ощутить дух дореволюционной эпохи.

Участников конкурса ждёт увлекательное путешествие в красочный мир прошлого. Однако эксперты предупреждают, что процесс «оживления» старинных фотографий трудоёмкий и требует определённых познаний как в изобразительном искусстве, так и в истории.

Мода на колоризацию фотографий появилась достаточно давно, отмечают эксперты. Попытки раскрасить чёрно-белые снимки предпринимались почти сразу после создания первых фотоаппаратов.