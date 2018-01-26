Rolls-Royce, который мог принадлежать Николаю II, выставлен на продажу за 278 млн рублей

Кабриолет Rolls-Royce Silver Ghost синего цвета, который, по утверждению продавца, принадлежал российскому императору Николаю II, выставлен на продажу за 278 млн рублей.

Согласно объявлению, размещённому на сайте auto.ru, пробег автомобиля составляет 2 тыс. км. Отмечается, что его состояние «не требует ремонта». Сам кабриолет находится в Германии.

«Последний российский император имел самый большой в Европе автомобильный парк — более 20 моделей класса премиум. Модель производилась с 1905 по 1926 год и была технически наиболее современной: по надёжности, бесшумности и высокому качеству сборки. За 20 лет было выпущено 8416 экземпляров», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы auto.ru.

Отмечается, что после смерти Николая II автомобиль был приобретён коллекционером, который выставлял его в своём казино в Лас-Вегасе. Затем его перекупил другой коллекционер и спрятал в бункере в Германии. Долгое время автомобиль считался утерянным, пока бункер не был найден.

Ранее в Москве показали сохранившийся автопарк Николая II.