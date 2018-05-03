«Игра воображения»: как Стивен Хокинг переосмыслил теорию Большого взрыва

В своём последнем труде британский физик Стивен Хокинг переосмыслил теорию Большого взрыва. Статья учёного поступила в издание Journal Of High Energy Physics за десять дней до его смерти и была опубликована 3 мая. В новой работе опровергается теория безграничного расширения Вселенной и доказывается, что в каждом из параллельных миров, возникших после Большого взрыва, действуют одни и те же законы физики, а не разные, как сам Хокинг утверждал ранее. Также исследователь высказал гипотезу о том, что наш трёхмерный мир является лишь проекцией информации, хранящейся на двумерной плоскости. О революционных открытиях Хокинга — в материале RT.

В поисках параллельных вселенных

За десять дней до смерти, 14 марта 2018 года, Стивен Хокинг отправил в научное издание Journal Of High Energy Physics работу, в которой он переосмыслил теорию Большого взрыва. В новом труде Хокинг опровергает результаты своей же предыдущей работы A Smooth Exit from Eternal Inflation («Плавный выход из хаотической теории инфляции»), в которой он обобщил выводы из теории о мультивселенной.

Хокинг изменил своё мнение об инфляционной модели, согласно которой после Большого взрыва наша Вселенная начала безгранично расширяться. Однако в последней работе физик опровергает сам себя. Он пришёл к выводу, что процесс расширения остановился, Вселенная достигла своих максимальных размеров и за её границами ничего не существует.

«За ними нет ничего — ни космоса, ни времени. Абсолютное ничто», — отметил Томас Эртог, соавтор исследования Хокинга.

Согласно теории мультивселенной, Большой взрыв сопровождался множеством других аналогичных ему взрывов, каждый из которых породил отдельную Вселенную. В своей работе Хокинг пришёл к выводу, что во всех мирах действуют схожие законы физики, а не разные, как он считал раньше. Таким образом, по мнению учёного, на основе информации о процессах, происходящих в нашей Вселенной, можно изучать другие миры.

По мнению российских учёных, точно сказать, какие законы действуют в параллельных вселенных, очень сложно.

«Теория мультивселенной разрабатывается уже более 30 лет. Параллельные вселенные, согласно инфляционному сценарию, существуют, но каким законам физики они подчиняются, сказать сложно. Конечно, параллельные миры можно изучать как некие математические объекты, это интересно, но практического отношения к нашей Вселенной они не имеют и на земные процессы никак не влияют», — сообщил в беседе с RT академик РАН, главный научный сотрудник Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау Алексей Старобинский.

«Вселенная — это голограмма»

Также в своей последней работе Хокинг пришёл к выводу, что наша Вселенная представляет собой сложную голограмму. Иными словами, трёхмерная реальность является иллюзией, а видимый вокруг нас мир, как и сама природа пространства и времени, проецируется из данных, хранящихся на плоской двумерной поверхности.

«Исходя из новой гипотезы, можно сделать вывод, что наша Вселенная — это голограмма. Эта теория говорит о том, что Вселенная могла возникнуть по голографическому принципу, будучи проекцией некой двумерной области, существовавшей за пределами Большого взрыва», — отметил Эртог.

Однако, по мнению российских учёных, нет никаких причин сомневаться в природе пространства и времени нашей Вселенной.

«Голограмма в буквальном значении — это изображение трёхмерного объекта, спроецированное с двумерной плоскости. Действительно есть теория, согласно которой можно найти двумерную поверхность, на которой будет записана вся информация о происходящем во Вселенной. Однако все последние исследования, которые проводились экспертами в области космологии, опровергали теорию голографической Вселенной», — отметил Старобинский.

Как считает доктор физико-математических наук, сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Ростислав Полищук, выводы Хокинга о голографической Вселенной являются плодом его фантазии.

«Это интересная идея, однако она не подтверждена фактами. Научным сообществом данная концепция не принята. Голографическая гипотеза Хокинга является чисто художественной и вряд ли когда-нибудь приведёт к точным научным формулам. Дело в том, что кроме научных способностей у Хокинга были очень развиты гуманитарные. Поэтому в его случае такая теория — результат игры воображения», — отметил Полищук в беседе с RT.