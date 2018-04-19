Женское дело: как Мариинские гимназии повлияли на развитие образования в России

160 лет назад в Санкт-Петербурге было открыто первое женское училище без пансиона — Мариинская гимназия. Сюда могла поступить практически любая девушка, независимо от происхождения и достатка. Возглавил учреждение известный педагог Николай Вышнеградский. Гимназия стала первым в России общедоступным учебным заведением для девочек. С 1860-х годов подобные заведения стали появляться по всей стране. Об истории развития женского образования в России — в материале RT.

Достояние элиты

Старт массовому женскому образованию в России дал ещё Пётр I. Царь издал указ, согласно которому «неграмотных дворянских девушек, которые не могут написать хотя бы свою фамилию», венчать запрещалось.

Со второй четверти XVIII века в моду постепенно входит домашнее образование для женщин дворянского сословия. А в 1764 году в Петербурге начало работать «Императорское воспитательное общество благородных девиц» — знаменитый Смольный институт. В нём на полном пансионе жили и учились представительницы самых знатных фамилий России. Лучшие выпускницы часто становились фрейлинами при дворе.

Закрытые учебные заведения императорской России действовали по принципу, который в наши дни сохранился в английских привилегированных «публичных школах» — ученик должен постоянно жить там, где проходит обучение. Однако такая форма образования, созданная для дворянства, чьи поместья были разбросаны по стране, была неудобна для городского населения, численность которого неуклонно росла на протяжении всего XIX века.

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К тому же, закрытые дворянские пансионы отрезали от образования детей буржуа и мещан, чьё влияние в обществе нарастало.

При этом обычное гимназическое образование «для приходящих учеников» оставалось привилегией мужской части общества — первое такое заведение появилось в 1803 году.

Домашнего образования для девочек было недостаточно, да и позволить себе нанимать «надомных» педагогов могли единицы. В то же время в русском обществе середины XIX века постоянно росли требования к культурному уровню женщин, да и сами представительницы различных сословий массово стремились к просвещению.

Поэтому общедоступное женское учебное заведение было актуальным требованием времени. В итоге 28 марта 1858 года был издан указ императора Александра II об учреждении в Санкт-Петербурге первого женского училища для девиц «без пансиона». А уже 19 апреля открылась Мариинская гимназия, куда могла поступить практически любая девушка вне зависимости от её происхождения и достатка.

Как отметила в интервью RT историк Наталья Ушакова, в середине XIX века первые места по уровню грамотности занимали Санкт-Петербургская и Московская губернии. За ними следовали губернии с населением, работающем на местных фабриках и отхожих промыслах, — Ярославская, Владимирская, Костромская.

«Не случайно первая частная женская гимназия была создана в 1857 году в Костроме. А уже в следующем году дело женского образования было передано в надёжные руки Мариинского общества, после чего появилось Петербургское училище», — рассказала Ушакова.

Первые шаги

Создание гимназии инициировало Ведомство учреждений императрицы Марии Александровны — Мариинское общество, в честь которого и была названа гимназия. Это было государственное учреждение, занимавшееся благотворительностью. Помимо воспитания сирот и помощи больным, Мариинскому обществу было поручено ведение женского образования.

Портрет Марии Александровны кисти К. Робертсон.1849-51 гг., Эрмитаж.

Организатором и идеологом женского образования стал известный педагог Николай Вышнеградский. Он начал свою карьеру как преподаватель гимназии, затем защитил диссертацию, обучал философии студентов Педагогического института. В 1857 году Вышнеградский занялся делом всей своей жизни — развитием женского образования в России. Он задался целью сделать этот вопрос предметом широкого общественного обсуждения, составить планы реформ системы образования. Чтобы реализовать свои идеи, он начал издавать «Русский педагогический журнал».

Поднятая Вышнеградским проблематика заинтересовала общество: его журнал был не просто популярен, издание сформировало социальный запрос на женское образование.

Сам Вышнеградский заработал достаточный авторитет для того, чтобы обратиться к герцогу Петру Ольденбургскому — председателю Главного совета по развитию женского образования. Герцог, известный поборник просвещения, поддержал инициативу Вышнеградского и совместно с императрицей Марией Александровной выступил руководителем проекта по созданию первого Мариинского женского училища и дальнейшему развитию гимназического образования для девушек.

Портрет принца П.Г. Ольденбургского работы Ж. Кура. , Эрмитаж

«Вышнеградский не случайно занялся изданием журнала. Период начала правления Александра II можно описать как время, когда вопросы образования больше всего волновали общество, ведь образованные люди были инициаторами и исполнителями целой серии реформ, изменивших Россию», — считает Ушакова.

Она добавила, что кроме «Русского педагогического журнала», проблемами образования занимались «Правительственный вестник», «Санкт-Петербургские ведомости», «Голос», «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство». По словам Ушаковой, в прессе были представлены все направления: от консервативного до весьма либерального.

Образовательные инновации

Ещё дореволюционные исследователи отмечали, что пансионное образование оказывало излишнее давление на учащихся.

Так, историк педагогики Пётр Каптерев в 1898 году писал: «Когда мальчик от мягкого домашнего строя жизни, из теплой семейной атмосферы переходит в официальную казённую школу, устроенную на казарменный лад, то его бывает жаль; но, когда тот же переход совершается с девочкой, тогда её бывает ещё больше жаль, тяжелее, грустнее смотреть на неё».

Став директором, Вышнеградский разработал для гимназии передовую по меркам того времени систему обучения. Если в женских пансионах поддерживалась самая суровая дисциплина, то в училище Вышнеградского требовалось лишь соблюдать приличия, здесь была почти домашняя, весьма непринуждённая обстановка. В пансионах все воспитанницы носили специальную форму, это регламентировалось строжайшим образом. В гимназии же первоначально формы не было вовсе, чтобы не стеснять учениц.

В образовательном процессе Вышнеградский руководствовался принципом «не принуждать, а развивать». Директор категорически запретил любые наказания. В ответ ученицы проявляли гораздо больший интерес к учёбе, чем воспитанницы пансионов.

Здание Мариинской женской гимназии

© cgiahmatova.ru

На первый курс поступили 162 девочки в возрасте от 9 до 13 лет, из них три крестьянки по происхождению. Плата за обучение была очень низкой — Вышнеградский выступал за доступность образования и настаивал, чтобы основные расходы взяло на себя Мариинское общество. Петербургский эксперимент был признан удачным, и с 1860-х годов по всей России стали появляться Мариинские гимназии.

От среднего к высшему

В 1871 году была началась масштабная реформа образования — как считают историки, одна из наиболее актуальных для правительства Александра II. Новый Устав гимназий и прогимназий обрёл статус закона.

Вот как описывает этот период историк Алексей Любжин: «Вопреки мнению большинства Государственного совета император Александр II утвердил Устав 1871 г. В соответствии с ним право поступления в университеты было предоставлено лишь выпускникам классических гимназий, либо сдавшим экзамены по их курсу».

Это ещё больше подняло значение женских гимназий, ведь с 1878 года в России начала формироваться система высшего образования для женщин. Однако без гимназического образования поступить на Высшие женские курсы было нельзя.

«С середины XIX века русская общественность уделяла пристальное внимание качеству и содержанию преподавания в средних учебных заведениях. Критика классических гимназий, реальных училищ, всей системы образования особенно усилилась в печати 1890-х годов. С особой остротой встал вопрос о расширении сети женских учебных заведений, в том числе высших, поскольку желающих учиться в них становилось всё больше», — отметила Ушакова.

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Вскоре стало ясно, что возможности Мариинского общества слишком малы, чтобы удовлетворить потребность страны в женских учебных заведениях. И с 1860-х годов Министерство народного просвещения стало открывать собственные женские училища, которые после принятия в 1870 году «Положения о женских гимназиях и прогимназиях» окончательно сравнялись в правах с мужскими гимназиями.

Однако «министерские» учебные заведения отличались от Мариинских гимназий тем, что были ориентированы на подготовку женских педагогических кадров: окончившим 7 классов выдавался аттестат учительницы начальной школы, после 8 классов — аттестат домашней учительницы. Также в этих образовательных учреждениях больше внимания обращали на иностранные языки, так как считалось, что владеть ими должна каждая учительница.

Перед революцией 1917 года число женских гимназий Министерства народного просвещения достигло 958. Эти учебные заведения открылись даже в небольших уездных городах. Кроме этого в России работали 35 женских гимназий Мариинского общества. В них обучалось более 16 тыс. девочек. Но Октябрьская революция уничтожила существующую систему.

Следующие полтора десятка лет стали временем экспериментов в сфере образования — в частности, большевики упразднили раздельное обучение. Однако в 1943 году его ненадолго восстановили. Окончательно женские школы ушли в историю в 1954 году.