«Повышение срока службы»: российские учёные создали новую технологию обработки алюминиевых деталей

Российские учёные разработали методику абразивной обработки деталей из алюминиевых сплавов, которая продлевает срок службы изделий и удешевляет их производство. Алюминиевые сплавы широко применяются в различных сферах, однако в процессе финишной обработки детали часто теряют свои качества. Авторы работы предложили применять для доводки таких изделий не стандартные шлифовальные станки, а модернизированные сверлильные и специальный абразив. Технология не требует дополнительных расходов, но может продлить срок жизни деталей и удешевить их выпуск.

Учёные из Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали и запатентовали новую методику абразивной обработки поверхностей деталей из алюминиевых сплавов, которая продлевает срок их службы, а также снижает стоимость изделий в несколько раз. Об этом RT сообщили в Минобрнауки России.

Детали из алюминиевых сплавов широко востребованы в авиастроении, космонавтике, а также многих других отраслях — например, при производстве бытовой техники.

Однако финишная обработка алюминиевых деталей сопряжена с рядом трудностей. Алюминий обладает высокой теплопроводностью и легко плавится, поэтому в процессе шлифовки частицы абразива налипают на поверхность разогревшейся от трения детали. Специалисты называют этот процесс «шаржированием» детали. Это не позволяет придать поверхности нужную структуру, что в итоге негативно сказывается на сроках работы готового изделия.

Детали из алюминиевых сплавов обрабатывают на обычных шлифовальных станках, где давление шлифовального круга слишком велико для алюминия — это также нередко отрицательно влияет на качество готовых изделий.

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Чтобы решить эти проблемы, учёные разработали конструкцию на базе вертикального или радиального-сверлильного станка, которые имеются на большинстве промышленных заводов. Это означает, что внедрение новой технологии не потребует существенных дополнительных расходов, отмечают авторы исследования.

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Сначала деталь погружается во влажную абразивную среду из электрокорунда — огнеупорного и химически стойкого твёрдого материал на основе оксида алюминия. Далее в процессе обработки деталь вращается с заданной скоростью или перемещается возвратно-поступательно при определённом давлении сжатого воздуха. Учёные также определили оптимальные параметры работы устройства, которые улучшат качество изделий и продлят срок их службы.

«Внедрение способа сэкономит предприятиям сотни тысяч рублей. Станет возможным отказаться от дорогостоящего оборудования, и будет решена проблема обеспечения качества обработки деталей из алюминиевых сплавов. Среди других преимуществ стоит отметить повышение срока службы деталей — они будут реже выходить из строя, изнашиваться, поменяются физико-механические свойства поверхностного слоя, а значит и эффективность работы деталей в общем механизме тоже», — рассказал RT профессор кафедры «Технологии и оборудование машиностроения» ПГУ Владимир Скрябин.

Новый способ обработки деталей из алюминия уже был протестирован на промышленных предприятиях Пензы и Санкт-Петербурга и готов к внедрению. По словам учёных, разработанный ими подход может применяться и для других сплавов.