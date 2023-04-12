«Человек может выдержать многое»: космонавт Олег Новицкий — о современном статусе профессии и подготовке к полётам

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Надежда Алексеева, Екатерина Кийко
12 апреля в России отмечается День космонавтики. Дата учреждена в честь первого полёта человека в космос. О том, как сегодня проходит подготовка космонавтов к полётам и с какими сложностями сопряжена работа на орбите, в интервью RT рассказал российский космонавт, член отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Герой Российской Федерации лётчик-космонавт Олег Новицкий. Он также объяснил, в чём заключаются основные отличия в подготовке и работе российских космонавтов и иностранных астронавтов, и рассказал, как проходят будни на космической станции. По словам Новицкого, попробовать пройти отбор в космический отряд может человек любой профессии. Однако нужно быть готовым к многолетним тренировкам и обучению.
«Человек может выдержать многое»: космонавт Олег Новицкий — о современном статусе профессии и подготовке к полётам
  • Gettyimages.ru
  • © Vitalij Cerepok / EyeEm

— Олег Викторович, много ли сегодня желающих полететь в космос? Какие мотивы ведут людей в эту профессию?

— Хотя общественный статус у космонавтов довольно высокий, нельзя сказать, чтобы сегодня наблюдалось массовое стремление людей прийти в космонавтику. Хотелось бы, конечно, чтобы желающих стать космонавтами было больше. Обычно наборы кандидатов небольшие — четыре, пять, шесть и семь человек. Скорее всего, самый распространённый мотив таких людей — желание испытать себя. Они хотят попробовать свои силы в интересной и ответственной работе.

Как проходит отбор участников для космической программы на начальных этапах подготовки? Насколько строгие требования к кандидатам?

— Прежде всего человек должен решить для себя, насколько эта деятельность ему нужна и интересна. Далее нужно подать заявление на участие в отборе. Требования к кандидатам можно почитать на сайте Центра подготовки космонавтов. В частности, претенденты должны иметь высшее образование, желательно по инженерным или лётным специальностям. Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации.

Если раньше кандидаты должны были обязательно иметь инженерную подготовку, сейчас требования изменились: участвовать в отборе может и врач, и педагог, например. Любой человек может свободно пройти открытый отбор, чтобы попробовать реализовать свою мечту стать космонавтом.

  • Российский космонавт, член отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Олег Новицкий
  • РИА Новости
  • © Роскосмос

Известно, что космонавты проходят длительную и ответственную подготовку к полёту. Как выглядит такая подготовка и какие трудности испытывают люди при её прохождении? Как долго нужно привыкать к подобным нагрузкам?

— Человек может выдержать многое в своём стремлении к цели. Изначально все кандидаты проходят курс общей космической подготовки, где знакомятся с теоретическими аспектами работы: узнают о движении небесных тел, порядке выведения кораблей на орбиту, пуске космического корабля и об основах каких-то научных экспериментов.

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Также будущие космонавты выполняют различные физические упражнения: задания на центрифуге или в лаборатории, прыгают с парашютом и летают на самолётах.

После этого они сдают экзамен и переводятся в разряд космонавтов-испытателей. Далее начинается уже подготовка в группах, где каждый участник изучает все системы космического корабля и космической станции, пока не дойдёт до уровня хорошего инженера. Такая техническая подготовка нужна, чтобы потом даже при отсутствии связи с Землёй каждый космонавт мог сам выявить любую неполадку, отремонтировать систему или провести эксперимент. Полученные знания и навыки проверяются путём сдачи нового экзамена.

И только после прохождения всех этапов обучения и подготовки космонавта могут назначить на программу полёта и он станет членом экипажа. Если это происходит, он ещё полтора года готовится к полёту по своей персональной программе, то есть отрабатывает все ремонтно-восстановительные, регламентные работы с системами или работает над экспериментами. Конечно же, в это время все космонавты тренируются на тренажёрах, отрабатывают все известные внештатные ситуации, которые могут произойти во время полёта, и т. д.

Каждый такой этап в среднем занимает порядка полутора-двух лет.

У меня получилось полететь в космос через пять с половиной лет после отбора — это очень быстро. Многие космонавты ожидают свой полёт от восьми до 12 лет, всё это время не прекращая тренировки.

  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

А какие требования с точки зрения психологии, склада характера предъявляются к космонавтам? Какой это должен быть человек?

— Каждый из кандидатов проходит психологический отбор. Психологи нашего центра беседуют с каждым желающим стать космонавтом, он проходит множество тестов. По итогам беседы и тестирования психологи дают заключение, годен человек или нет к работе в космосе.

В целом космонавт должен быть спокойным, волевым, ответственным и порядочным человеком. Ещё важно наличие чувства юмора, эта черта очень приветствуется во время длительных полётов.

В принципе, все нормальные человеческие качества, которые должны быть у простого человека, также должны присутствовать и у космонавта.

— Вы уже упомянули о том, что некоторым космонавтам приходится долго ждать своего первого полёта в космос. Почему так происходит? Часто ли бывает, что человек так и проводит всё время в резерве, не получив возможности полететь в космос?

— Такие случаи бывали. Дело в том, что отбор в отряд всегда проводится с запасом, чтобы у космонавтов была замена на случай проблем со здоровьем или других обстоятельств. Но подобное происходит не всегда, поэтому часть подготовленных космонавтов так и остаются в запасе. При этом отмечу, что верхней планки по возрасту у космонавтов нет, только по фактическому состоянию здоровья.

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Есть ли какие-то отличия в тренировках космонавтов в разных странах? Может, у российского подхода есть какие-то особенности?

— Если обобщать, то подход к подготовке российских космонавтов более широкий — в нашей стране готовят специалистов широкого профиля.

У наших партнёров обычно готовят более узких специалистов. Например, если это врач, то он занимается только медицинскими экспериментами, а если биолог — опытами, связанными с биологией.

В российском подходе также приветствуется, чтобы космонавты работали в режиме радиомолчания. Российские космонавты обращаются за помощью к Земле, только если ситуация действительно неразрешимая, остро нужна консультация.

Партнёры же, наоборот, работают в постоянной коммуникации с земными службами, у них даже есть для этого отдельный канал связи. Каждое своё действие иностранные астронавты или устно комментируют в прямом эфире, или записывают на видеокамеру.

Известно, что рабочий день космонавта на борту МКС чётко распланирован. Помимо работы, каждый день два часа отводится на занятия физкультурой. Как проходит типичный день космонавта на борту станции?

— Если рассказать совсем коротко, то типичный день космонавта на борту станции выглядит примерно так: подъём в 06:00 по гринвичскому времени, потом гигиенические процедуры, а далее — видео- или аудиоконференции с Землёй.

  • Тренировка космонавтов в невесомости. Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
  • © gctc.ru

Дальше выполняются работы согласно пришедшей накануне радиограмме, в которой всё расписано по времени. Рабочий день длится до 16:00—16:30, после чего опять конференция, где космонавты выступают с докладом о результатах выполненных работ. Далее ужин и час-полтора свободного времени. Отбой около половины десятого.

— Длительное пребывание в космосе вызывает в организме человека определённые физические изменения, например ухудшается состояние костей и мышц. Как проходит реабилитация после полётов и удаётся ли полностью ликвидировать последствия для организма от нахождения в космосе?

— Методика одна — это занятия физкультурой, которые уменьшают риск ухудшения состояния мышц и костей и позволяют организму быть в тонусе. Реабилитация по прилёте космонавта проводится 21 день в условиях профилактория в Звёздном городке и ещё столько же дней — в одном из санаториев.

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Однако, как говорят врачи, полный период восстановления космонавта равен такому же периоду его пребывания в условиях невесомости и космосе.

Сейчас стал популярен космический туризм. Например, недавно японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил о наборе восьми космических туристов для полёта на Луну в 2023 году. По программе космического туризма в космосе уже побывали семь человек. Как вы относитесь к космическому туризму? 

— У космонавтов двоякое отношение. Если программы космического туризма не мешают программе запуска космических кораблей и не тормозят движение отечественных космонавтов к их мечте, то нормально. Потому что развитие космонавтики в этом направлении — закономерное явление.

Можно вспомнить, историю авиации, когда сначала на самолётах летали только фанатики-любители, потом военные, а сейчас каждый из нас может спокойно купить билет и улететь куда душе угодно. Точно так же может развиваться и область перемещения людей в космосе.

Конечно, если у желающего полететь в космос туриста есть критические проблемы со здоровьем, то ему откажут в полёте. В основном отбирают здоровых людей, чтобы они выдержали короткий полёт. Также с туристами проводятся тренировки по поведению во время чрезвычайных происшествий. Это делается для того, чтобы турист не мешал экипажу выходить из какой-то внештатной ситуации.

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