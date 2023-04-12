«Человек может выдержать многое»: космонавт Олег Новицкий — о современном статусе профессии и подготовке к полётам

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Дата учреждена в честь первого полёта человека в космос. О том, как сегодня проходит подготовка космонавтов к полётам и с какими сложностями сопряжена работа на орбите, в интервью RT рассказал российский космонавт, член отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Герой Российской Федерации лётчик-космонавт Олег Новицкий. Он также объяснил, в чём заключаются основные отличия в подготовке и работе российских космонавтов и иностранных астронавтов, и рассказал, как проходят будни на космической станции. По словам Новицкого, попробовать пройти отбор в космический отряд может человек любой профессии. Однако нужно быть готовым к многолетним тренировкам и обучению.

— Олег Викторович, много ли сегодня желающих полететь в космос? Какие мотивы ведут людей в эту профессию?

— Хотя общественный статус у космонавтов довольно высокий, нельзя сказать, чтобы сегодня наблюдалось массовое стремление людей прийти в космонавтику. Хотелось бы, конечно, чтобы желающих стать космонавтами было больше. Обычно наборы кандидатов небольшие — четыре, пять, шесть и семь человек. Скорее всего, самый распространённый мотив таких людей — желание испытать себя. Они хотят попробовать свои силы в интересной и ответственной работе.

— Как проходит отбор участников для космической программы на начальных этапах подготовки? Насколько строгие требования к кандидатам?

— Прежде всего человек должен решить для себя, насколько эта деятельность ему нужна и интересна. Далее нужно подать заявление на участие в отборе. Требования к кандидатам можно почитать на сайте Центра подготовки космонавтов. В частности, претенденты должны иметь высшее образование, желательно по инженерным или лётным специальностям. Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации.

Если раньше кандидаты должны были обязательно иметь инженерную подготовку, сейчас требования изменились: участвовать в отборе может и врач, и педагог, например. Любой человек может свободно пройти открытый отбор, чтобы попробовать реализовать свою мечту стать космонавтом.

Российский космонавт, член отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Олег Новицкий

РИА Новости

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— Известно, что космонавты проходят длительную и ответственную подготовку к полёту. Как выглядит такая подготовка и какие трудности испытывают люди при её прохождении? Как долго нужно привыкать к подобным нагрузкам?

— Человек может выдержать многое в своём стремлении к цели. Изначально все кандидаты проходят курс общей космической подготовки, где знакомятся с теоретическими аспектами работы: узнают о движении небесных тел, порядке выведения кораблей на орбиту, пуске космического корабля и об основах каких-то научных экспериментов.

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Также будущие космонавты выполняют различные физические упражнения: задания на центрифуге или в лаборатории, прыгают с парашютом и летают на самолётах.

После этого они сдают экзамен и переводятся в разряд космонавтов-испытателей. Далее начинается уже подготовка в группах, где каждый участник изучает все системы космического корабля и космической станции, пока не дойдёт до уровня хорошего инженера. Такая техническая подготовка нужна, чтобы потом даже при отсутствии связи с Землёй каждый космонавт мог сам выявить любую неполадку, отремонтировать систему или провести эксперимент. Полученные знания и навыки проверяются путём сдачи нового экзамена.

И только после прохождения всех этапов обучения и подготовки космонавта могут назначить на программу полёта и он станет членом экипажа. Если это происходит, он ещё полтора года готовится к полёту по своей персональной программе, то есть отрабатывает все ремонтно-восстановительные, регламентные работы с системами или работает над экспериментами. Конечно же, в это время все космонавты тренируются на тренажёрах, отрабатывают все известные внештатные ситуации, которые могут произойти во время полёта, и т. д.

Каждый такой этап в среднем занимает порядка полутора-двух лет.

У меня получилось полететь в космос через пять с половиной лет после отбора — это очень быстро. Многие космонавты ожидают свой полёт от восьми до 12 лет, всё это время не прекращая тренировки.

РИА Новости

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— А какие требования с точки зрения психологии, склада характера предъявляются к космонавтам? Какой это должен быть человек?

— Каждый из кандидатов проходит психологический отбор. Психологи нашего центра беседуют с каждым желающим стать космонавтом, он проходит множество тестов. По итогам беседы и тестирования психологи дают заключение, годен человек или нет к работе в космосе.

В целом космонавт должен быть спокойным, волевым, ответственным и порядочным человеком. Ещё важно наличие чувства юмора, эта черта очень приветствуется во время длительных полётов.

В принципе, все нормальные человеческие качества, которые должны быть у простого человека, также должны присутствовать и у космонавта.

— Вы уже упомянули о том, что некоторым космонавтам приходится долго ждать своего первого полёта в космос. Почему так происходит? Часто ли бывает, что человек так и проводит всё время в резерве, не получив возможности полететь в космос?

— Такие случаи бывали. Дело в том, что отбор в отряд всегда проводится с запасом, чтобы у космонавтов была замена на случай проблем со здоровьем или других обстоятельств. Но подобное происходит не всегда, поэтому часть подготовленных космонавтов так и остаются в запасе. При этом отмечу, что верхней планки по возрасту у космонавтов нет, только по фактическому состоянию здоровья.

— Есть ли какие-то отличия в тренировках космонавтов в разных странах? Может, у российского подхода есть какие-то особенности?

— Если обобщать, то подход к подготовке российских космонавтов более широкий — в нашей стране готовят специалистов широкого профиля.

У наших партнёров обычно готовят более узких специалистов. Например, если это врач, то он занимается только медицинскими экспериментами, а если биолог — опытами, связанными с биологией.

В российском подходе также приветствуется, чтобы космонавты работали в режиме радиомолчания. Российские космонавты обращаются за помощью к Земле, только если ситуация действительно неразрешимая, остро нужна консультация.

Партнёры же, наоборот, работают в постоянной коммуникации с земными службами, у них даже есть для этого отдельный канал связи. Каждое своё действие иностранные астронавты или устно комментируют в прямом эфире, или записывают на видеокамеру.

— Известно, что рабочий день космонавта на борту МКС чётко распланирован. Помимо работы, каждый день два часа отводится на занятия физкультурой. Как проходит типичный день космонавта на борту станции?

— Если рассказать совсем коротко, то типичный день космонавта на борту станции выглядит примерно так: подъём в 06:00 по гринвичскому времени, потом гигиенические процедуры, а далее — видео- или аудиоконференции с Землёй.

Тренировка космонавтов в невесомости. Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

© gctc.ru

Дальше выполняются работы согласно пришедшей накануне радиограмме, в которой всё расписано по времени. Рабочий день длится до 16:00—16:30, после чего опять конференция, где космонавты выступают с докладом о результатах выполненных работ. Далее ужин и час-полтора свободного времени. Отбой около половины десятого.

— Длительное пребывание в космосе вызывает в организме человека определённые физические изменения, например ухудшается состояние костей и мышц. Как проходит реабилитация после полётов и удаётся ли полностью ликвидировать последствия для организма от нахождения в космосе?

— Методика одна — это занятия физкультурой, которые уменьшают риск ухудшения состояния мышц и костей и позволяют организму быть в тонусе. Реабилитация по прилёте космонавта проводится 21 день в условиях профилактория в Звёздном городке и ещё столько же дней — в одном из санаториев.

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Однако, как говорят врачи, полный период восстановления космонавта равен такому же периоду его пребывания в условиях невесомости и космосе.

— Сейчас стал популярен космический туризм. Например, недавно японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил о наборе восьми космических туристов для полёта на Луну в 2023 году. По программе космического туризма в космосе уже побывали семь человек. Как вы относитесь к космическому туризму?

— У космонавтов двоякое отношение. Если программы космического туризма не мешают программе запуска космических кораблей и не тормозят движение отечественных космонавтов к их мечте, то нормально. Потому что развитие космонавтики в этом направлении — закономерное явление.

Можно вспомнить, историю авиации, когда сначала на самолётах летали только фанатики-любители, потом военные, а сейчас каждый из нас может спокойно купить билет и улететь куда душе угодно. Точно так же может развиваться и область перемещения людей в космосе.

Конечно, если у желающего полететь в космос туриста есть критические проблемы со здоровьем, то ему откажут в полёте. В основном отбирают здоровых людей, чтобы они выдержали короткий полёт. Также с туристами проводятся тренировки по поведению во время чрезвычайных происшествий. Это делается для того, чтобы турист не мешал экипажу выходить из какой-то внештатной ситуации.