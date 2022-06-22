Заменит европейские аналоги: российские учёные создали отечественный силикагель для производства шин

Российские учёные нашли способ заместить импортный силикагель, который применяется во многих областях промышленности, в частности при производстве автомобильных шин. Химики создали силикагель из диатомита и горнорудных отходов. По словам разработчиков, их способ дешевле и безопаснее классического метода с применением кварцевого песка. Как заявил в беседе с RT руководитель проекта, вскоре планируется внедрять новый способ получения силикагеля в производство.

Учёные из лаборатории каталитических исследований химического факультета Томского государственного университета разработали новую технологию производства силикагеля из диатомита и горнорудных отходов. По их словам, отечественный силикагель сможет полностью заместить зарубежные аналоги на российском рынке. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.

Для создания силикагеля исследователи использовали порошки из сиштофа, отхода горнорудной промышленности, и природного материала диатомита. Основной компонент этих порошков — оксид кремния, из которого состоит силикагель. Порошки прокипятили в щёлочи, в результате образовался жидкий раствор из кремния. После этого учёные добавили в него кислоту определённой концентрации и получили силикагель в виде порошка и гранул.

Силикагель в виде гранул

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© Mgr. Jakub Cuba / EyeEm

Как отметил в разговоре с RT руководитель проекта, старший научный сотрудник ЛКИ ХФ ТГУ Григорий Мамонтов, из-за введённых санкций поставки силикагеля из Европы в Россию прекратились. На сегодня основным поставщиком силикагеля в РФ является Китай. Однако китайские компании подняли цену в 1,5 раза.

По словам томских учёных, созданный ими силикагель сможет полностью заместить зарубежные аналоги.

«Ежегодный импорт силикагелей в Россию превышает 55 тыс. т. Из них более 38 тыс. т приходится именно на порошковые силикагели, которые поставляются преимущественно из Германии, Польши и Франции. В условиях высокой зависимости от импорта появление отечественных производств силикагелей крайне необходимо. Например, этот продукт нужен промышленности, выпускающей автомобильные шины. Использование силикагеля не только делает шину более экологичной, но и улучшает сцепление с сухой и влажной поверхностью дорожного полотна. От этого напрямую зависит управляемость автомобиля и безопасность людей», — объяснил Григорий Мамонтов.

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Учёные отмечают, что их способ изготовления силикагеля дешевле и безопаснее, чем традиционный метод с использованием кварцевого песка.

Как заявил в беседе с RT Григорий Мамонтов, вскоре планируется внедрять новый способ получения силикагеля в производство.