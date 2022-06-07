Пиратская столица: как погиб и обрёл вторую жизнь знаменитый Порт-Ройал

330 лет назад землетрясение и вызванное им цунами уничтожили один из крупнейших британских городов XVII века в Новом Свете — расположенный на острове Ямайка Порт-Ройал. По словам историков, это был уникальный населённый пункт, который был базой британского флота и одним из крупнейших в карибском регионе центров пиратства. Порт-Ройал оставил глубокий след не только в истории британского колониализма, но и в мировой массовой культуре. С ним связаны легенды из жизни знаменитых флибустьеров, а также популярных героев фильмов и книг — например, капитана Джека Воробья и Питера Блада.

7 июня 1692 года в результате землетрясения и вызванного им цунами был разрушен город Порт-Ройал на острове Ямайка — один из крупнейших центров британского колониализма в Западном полушарии. Город был военно-морской базой Соединённого Королевства и знаменитым центром пиратства в карибском регионе. По словам историков, попытки восстановить Порт-Ройал не увенчались успехом, а его разрушение стало одной из причин постепенного упадка пиратства в Новом Свете.

Город флибустьеров

До прихода европейских колонизаторов Ямайка была заселена индейским народом араваков. В 1494 году остров был открыт Христофором Колумбом и вскоре превратился в перевалочную базу для испанских захватнических походов в Южную и Центральную Америку. Большая часть коренного населения Ямайки была уничтожена колонизаторами.

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«Поселение на месте будущего Порт-Ройала было основано ещё испанцами, но изначально не представляло собой ничего примечательного. Подданные короля Испании стремились за золотом на американский континент, и Ямайка была для них чем-то второстепенным», — рассказал в разговоре с RT гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

В 1655 году англичане отбили Ямайку у испанцев. Вскоре на месте будущего Порт-Ройала началось возведение британских укреплений.

«Это было чрезвычайно удобное для порта место на юго-востоке Ямайки — с большой гаванью и на пересечении важнейших морских путей», — отметил в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

В районе новых укреплений селились гражданские британцы: моряки, торговцы, ремесленники и женщины лёгкого поведения. Поселение сначала называли Кагуэй. Но после реставрации в Британии монархии в 1660 году оно было переименовано в Порт-Ройал («Королевский порт»). Как отмечают историки, он стал идеальным местом для погрузки, выгрузки и обслуживания морских судов: как военных, так и гражданских.

«Это была идеальная военно-морская база. Кроме того, крупные грузовые суда доставляли сюда европейские товары и рабов из Африки, а увозили колониальные товары, произведённые на Ямайке. Но и это не всё. Помимо экономического и военно-морского центра, город стал одной из пиратских столиц Нового Света», — заявил Лидовской.

Порт-Ройал, картина XIX века

© Wikimedia commons

По его словам, в Порт-Ройале базировались каперы — частные корабли, получившие разрешение государства (в данном случае — Великобритании) на действия против судов враждебных стран.

«Географическое положение Порт-Ройала позволяло совершать быстрые набеги на испанские порты, через которые из Америки в Европу вывозились награбленные богатства и добытые на континенте драгоценные металлы», — рассказал Лидовской.

Как отмечают историки, каперство позволяло британцам решать сразу две задачи. Они наполняли казну за счёт доли в добыче каперов и боролись с влиянием испанцев, которые в то время были одними из главных соперников Британии на мировой арене.

Порт-Ройал (наравне с островом Тортуга) превратился в один из крупнейших центов пиратства в Западном полушарии. По словам экспертов, награбленное имущество джентльмены удачи чаще всего тратили сразу после того, как сходили на берег. В результате богатства оседали в карманах местных торговцев, трактирщиков и содержателей публичных домов.

Порт-Ройал, гравюра XIX века

Gettyimages.ru

© DEA / BIBLIOTECA AMBROSIANA

Торговля и поддержка каперства быстро обогатили Порт-Ройал. Его население в период расцвета, по разным оценкам, достигало от 6 тыс. до 10 тыс. человек. Город наряду с Бостоном стал одним из крупнейших британских населённых пунктов в Западном полушарии. В Порт-Ройале насчитывалось около 2 тыс. зданий, а стоимость недвижимости здесь, по оценкам историков, была сопоставима с некоторыми районами Лондона. Местное население было настолько богато, что использовало в быту серебряную посуду и подковывало серебром лошадей. Как отмечают эксперты, в гавань одного Порт-Ройала за год заходило примерно столько же торговых и военных судов, сколько за тот же период во все порты североамериканской Новой Англии вместе взятые.

По словам историков, около трети зданий Порт-Ройала составляли таверны, публичные дома и магазины по продаже спиртного. Отдыхавшие между рейдами пираты придавались в городе буйному разгулу, выдумывая для себя различные странные развлечения, из-за которых Порт-Ройал называли «Содомом Нового Света» и «Злым городом».

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Жители Порт-Ройала, в свою очередь, старались вкладывать полученные от обслуживания пиратов и транзитной торговли средства в развитие плантаций на Ямайке. Это приносило хороший доход.

Некоторые из пиратов, скопив достаточно денег, бросали разбойный промысел и становились добропорядочными гражданами — государственными служащими или предпринимателями. Так, знаменитый флибустьер Генри Морган, база которого находилась в Порт-Ройале, позднее стал вице-губернатором Ямайки и владел собственными плантациями на острове.

Гибель Порт-Ройала

7 июня 1692 года жители Порт-Ройала почувствовали мощные подземные толчки. Огромные трещины в земле поглощали здания и людей. А затем на то, что осталось от города, обрушились волны цунами, вызванного землетрясением.

По словам Егора Лидовского, примерно две трети зданий города были полностью разрушены, причём значительная часть из них оказалась глубоко под водой. Всего за несколько минут погибли около 2 тыс. человек. Но на этом беды порт-ройальцев не закончились. Остававшиеся в городе пираты бросились мародёрствовать и грабить тех, кто не мог оказать им сопротивления. А из-за огромного количества разлагавшихся трупов и антисанитарии в Порт-Ройале начались эпидемии. От болезней и последствий травм, полученных в день катастрофы, за короткое время погибли ещё около 3 тыс. жителей недавно процветавшего города.

Землетрясение в Порт-Ройале 7 июня 1692 года, гравюра XVII века

Gettyimages.ru

© Sepia Times/Universal Images Group

Как рассказал RT Константин Стрельбицкий, британские власти попытались возродить Порт-Ройал, но эти попытки оказались неудачными. В 1703 году построенное неподалёку от бывшей пиратской столицы поселение было уничтожено пожаром. А в XVIII веке на эти места обрушились жестокие ураганы.

«Многие из людей, переживших землетрясение и другие несчастья, решили что на Порт-Ройал обрушилась Божья кара за грехи его жителей, поэтому от идеи восстановления города со временем полностью отказались. Это стало сильным ударом по пиратству в карибском регионе», — отметил Егор Лидовской.

По его словам, сейчас на части территории города, слава которого гремела по всему миру, находится небольшой рыбацкий посёлок. А ещё здесь проходят масштабные археологические раскопки, в том числе подводные. Порт-Ройал ценен для учёных тем, что жизнь на большей части его территории угасала не постепенно, а прекратилась мгновенно, как в римских Помпеях. Поэтому раскопки позволяют сделать весьма информативный «срез жизни» большого британского колониального города конца XVII века.

Кроме того, остатки Порт-Ройала притягивают множество туристов. В наши дни город стал широко известен благодаря литераторам и кинематографистам. В частности, он стал местом действия романов Рафаэля Сабатини о капитане Питере Бладе и серии фильмов «Пираты Карибского моря».

Капитан Джек Воробей прибывает в Порт-Ройал

© Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»

«Образ пирата в массовой культуре за столетия был сильно приукрашен и романтизирован, а пиратская столица Порт-Ройал, несмотря на свой относительно недолгий расцвет, заняла заметное место в кино и литературе. Тем более, XVII век — это как раз расцвет пиратства, время легендарных авантюр джентльменов удачи. И теперь Порт-Ройал в том виде, в котором его себе представляют киносценаристы и писатели, — это декорация для увлекательных приключений. Город обрёл вторую жизнь», — отметил Егор Лидовской.

По словам Константина Стрельбицкого, в наши дни Порт-Ройал превратился в культурный бренд, который лишь отчасти имеет отношение к реальной истории города.