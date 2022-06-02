Синтетические отложения: российские учёные оценили степень загрязнения микропластиком дна Балтийского моря

Микропластик скапливается на дне Балтийского моря, далеко от берега, в виде специфических донных отложений. Туда опасные для экологии частицы относят морские течения. К таким выводам пришли учёные из российских научных центров. Основными источниками микропластика являются такие отходы, как пакеты, пищевая плёнка и одноразовая пластиковая посуда. Результаты исследования позволят определить наиболее загрязнённые участки акватории и контролировать их состояние.

Учёные из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН (Москва) и Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН (Петрозаводск) определили степень загрязнения микропластиком дна Балтийского моря. По их словам, полученные данные помогут определить и проконтролировать участки акватории с большей концентрацией токсичных веществ. Об этом RT сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ). Работа поддержана грантом РНФ. Результаты опубликованы в журнале Marine Pollution Bulletin.

Учёные изучили 53 пробы отложений со дна различной глубины (от трёх до 200 метров) в разных частях Балтики. Это море подвержено сильному антропогенному загрязнению, поскольку на его берегах располагается несколько густонаселённых европейских стран, а обновлению вод мешает почти полная изоляция акватории от Атлантического океана, отмечают специалисты.

С помощью стереомикроскопа и спектрометра авторы исследования определили в донных отложениях количество частиц микропластика, их форму, размеры и тип материала. Учёные выяснили, что активнее всего микропластик скапливается в глубоководных донных отложениях. Согласно предположению авторов работы, частицы не могут оседать в прибрежной зоне из-за сильных течений.

Полипропиленовые волокна, обнаруженные в песках прибрежной зоны Балтийского моря

© Елена Есюкова

Как отметили исследователи, сейчас можно даже говорить о появлении нового синтетического типа морских отложений в виде микропластика.

«Мы определили, что частицы микропластика в Балтийском море в наибольшей степени концентрируются в глубоководных отложениях в десятках километров от берега. Это означает, что наибольшую роль в распространении загрязнений такого типа играют течения. В дальнейшем мы планируем подробнее изучить особенности оседания на дно частиц микропластика разных формы и размера», — отметила в беседе с RT руководитель проекта, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник, руководитель лаборатории физики моря Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Ирина Чубаренко.

Наиболее распространён в Балтийском море микропластик, имеющий форму длинных тонких волокон: почти 75% всех обнаруженных частиц. Учёные также установили, что большинство частиц, загрязняющих Балтику, — это остатки полиэтилена и полипропилена: полимеров, используемых в производстве пакетов, пищевой пленки, бутылок и одноразовой пластиковой посуды.