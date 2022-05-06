Бутина поддержала идею законодательно приравнять георгиевскую ленту к символам Победы
- РИА Новости
«Приравнивание георгиевской ленты к символам Победы должно быть закреплено законодательно. Нет ничего хуже, чем видеть поругание символов Победы. Это совершенно недопустимо», — заявила она в пресс-центре «Парламентской газеты».
Как отметила Бутина, новый закон позволит защитить георгиевскую ленту в том числе от пренебрежительного отношения за рубежом.
На рассмотрении Думы находится законопроект партии «Единая Россия» о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы.
Ранее сообщалось, что движение «Волонтёры Победы» дало старт акции «Георгиевская ленточка» по всему миру.