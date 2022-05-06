Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина поддержала идею законодательно приравнять георгиевскую ленту к символам Победы.

«Приравнивание георгиевской ленты к символам Победы должно быть закреплено законодательно. Нет ничего хуже, чем видеть поругание символов Победы. Это совершенно недопустимо», — заявила она в пресс-центре «Парламентской газеты».

Как отметила Бутина, новый закон позволит защитить георгиевскую ленту в том числе от пренебрежительного отношения за рубежом.

На рассмотрении Думы находится законопроект партии «Единая Россия» о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы.

Ранее сообщалось, что движение «Волонтёры Победы» дало старт акции «Георгиевская ленточка» по всему миру.