«Волонтёры Победы» дали старт акции «Георгиевская ленточка» по всему миру

Руководитель всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв дали старт традиционной акции «Георгиевская ленточка». В этом году акция пройдёт не только в России, но и в Казахстане, Азербайджане, ДНР, ЛНР, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе. В 30 странах её проведут онлайн.

Об этом сообщает Life.ru.

Cимволы праздника будут раздаваться в скверах и на площадях при проведении памятных и патриотических акций. В акции будут участвовать более 30 тыс. волонтёров.

По словам Ольги Занко, лучшее место для ношения георгиевской ленты — слева на груди, у самого сердца. Повязывать лентой волосы, надевать вместо ремня или вовсе носить на обуви считается недопустимым. В этом году к традиционным способам крепления георгиевской ленты добавится новый.

«Сейчас время, когда сбрасываются маски. Когда видно, на чьей ты стороне. Георгиевская ленточка — наш символ правды, памяти и уважения. Поэтому патриотам нашей страны мы предлагаем в эти майские праздничные дни носить георгиевскую ленту в виде буквы Z, как символ поддержки Российской армии и наших бойцов. Сегодня тем, кто воюет с нацизмом на Украине, как никогда нужна наша поддержка», — отметила лидер движения.

Ранее полиция Молдавии предупредила, что будет наказывать всех граждан, которые будут носить георгиевскую ленточку как в День Победы, так и в любое другое время.





