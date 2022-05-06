Суд арестовал устроившего стрельбу на территории детсада в Ярославле

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Суд в Ярославле арестовал на два месяца мужчину, устроившего стрельбу на территории детского сада.
Суд арестовал устроившего стрельбу на территории детсада в Ярославле
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

«Постановлением Ленинского районного суда Ярославля от 6 мая 2022 года удовлетворено ходатайство следователя в отношении 47-летнего мужчины... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 4 июля 2022 года», — говорится в заявлении.

По данным следствия, пьяный мужчина 5 мая зашёл на территорию детского сада в Ярославле и выстрелил из огнестрельного оружия в калитку металлического забора, ограждающего территорию детсада.

Никто не пострадал, преступник был задержан.

26 апреля вооружённый мужчина ворвался в детский сад под Ульяновском. В результате стрельбы погибли двое детей и воспитательница. Ещё одна сотрудница детсада получила ранение.

СК России возбудил уголовное дело об убийстве.

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