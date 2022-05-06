Судоремонтники заканчивают работы по восстановлению старейшей подлодки ЧФ «Алроса»

Специалисты 13-го судоремонтного завода Черноморского флота завершают ремонт дизель-электрической подводной лодки «Алроса».

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

На днях субмарина покинет акваторию Килен-бухты и перейдёт к месту постоянной дислокации. Затем, в течение мая, пройдут заводские ходовые испытания, после которых судно вернётся во флотский строй, а экипаж «Алросы» приступит к сдаче необходимого в таких случаях комплекса задач.

«Алроса» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 877В «Палтус», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. До 2013 года долгое время являлась единственной действующей подводной лодкой ЧФ.

Ранее сообщалось, что ракетоносец проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» передадут в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в декабре текущего года, об этом рассказали в Объединённой судостроительной корпорации.