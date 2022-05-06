В Москве арестован мужчина по подозрению в государственной измене

Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте Виталия Кривошлыка, который подозревается в государственной измене, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Кривошлыка Виталия Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток, то есть до 5 июля», — сказали агентству.

В апреле Курский областной суд приговорил бывшего начальника Золотухинского районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова к 13 годам колонии строгого режима за госизмену.

Его также лишили специального звания подполковника полиции.

В 2020 году Борзенкова задержали по подозрению в передаче секретных данных Службе безопасности Украины.