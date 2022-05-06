В Союзе пенсионеров поддержали программу субсидирования поездок ветеранов на такси до конца года

Председатель Союза пенсионеров России, бывший первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT поддержал запуск программы бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны, которая продлится до конца текущего года.

«Замечательное решение. Нужно сказать спасибо тем, кто это сделал, и посчитать это нашим моральным долгом перед ветеранами», — подчеркнул Рязанский.

Ранее Министерство цифрового развития России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны.

До конца года будут просубсидированы поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тыс. рублей на человека.