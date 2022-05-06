В Союзе пенсионеров поддержали программу субсидирования поездок ветеранов на такси до конца года
- РИА Новости
«Замечательное решение. Нужно сказать спасибо тем, кто это сделал, и посчитать это нашим моральным долгом перед ветеранами», — подчеркнул Рязанский.
Ранее Министерство цифрового развития России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны.
До конца года будут просубсидированы поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тыс. рублей на человека.