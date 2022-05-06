В Подмосковье рассказали о ремонте более 400 подъездных дорог к мемориалам и памятникам в 59 городских округах.

Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что при ремонте подъездных дорог участвовали 2,2 тыс. рабочих, было задействовано более 1,1 тыс. машин.

«Дорожные службы устранили выявленные дефекты на центральных улицах и подъездных путях, где пройдут основные праздничные мероприятия», — передаёт слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что работники отремонтировали ямы, освежили краску на дорожных знаках и привели в порядок 320 км тротуаров и 500 остановок.

Ранее сообщалось о завершении ремонта дорог ко Дню Победы в Хабаровском крае.