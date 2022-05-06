Свыше 1 млн человек присоединятся к шествию «Бессмертного полка» в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на официальный портал мэра столицы.
«В столице 9 мая состоится традиционная акция «Бессмертный полк». С портретами участников Великой Отечественной войны жители Москвы пройдут по Ленинградскому проспекту, улице Тверской и улице 1-й Тверской-Ямской через улицы Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута будет составлять 7 км», — говорится в сообщении.
Начало шествия запланировано на 15:00 по местному времени.
Ранее URA.RU сообщало, что всем участникам «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийском автономном округе оплатят печать фотографий для шествия.