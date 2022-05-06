Парки в Москве подготовили специальную праздничную программу к 9 Мая

Правительство Москвы сообщило, что столичные парки подготовили специальную праздничную программу к 9 Мая.

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что праздничные мероприятия подготовили в «Парке Горького», Лианозовском парке, Воронцовском парке и в Музее Победы.

«Посетители смогут услышать музыку, стихи и песни, звучавшие на фронте и в тылу, заглянут на танцплощадки конца 40-х годов прошлого века, увидят фотографии и документальную кинохронику», — сказано в сообщении.

Парки открыты для посещения с 13:00 до 22:00 9 мая.

Ранее kp.ru сообщило о 34 площадках для просмотра праздничного салюта в Москве.