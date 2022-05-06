Свидетель рассказал подробности ДТП в Москве

Свидетель рассказал подробности ДТП с участием трёх автомобилей в Москве.

«В машине каршеринга перегаром пахло, один пьяный точно был. Мы хотели водителя вытащить, пульс проверили, а его не было. Дорожные службы стояли как положено — у них горел знак, стояла перегородка. Они красили», — рассказал очевидец в комментарии Пятому каналу.

Он добавил, что всего в KIA находились четыре человека. Из Porsche вышли трое.

Ранее сообщалось, что в Москве в районе Белорусского вокзала на пересечении Тверского путепровода с Бутырским Валом произошло ДТП с участием трёх автомобилей: каршерингового KIA Rio, Porsche и «газели».

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель каршеринга 1990 года рождения, он погиб на месте.