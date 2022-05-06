Правительство России запустило навигатор по мерам поддержки на фоне санкций

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На сайте правительства России в разделе, посвящённом помощи гражданам и бизнесу в условиях санкций, заработал навигатор в виде анкеты, который поможет сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки.
Правительство России запустило навигатор по мерам поддержки на фоне санкций
  • РИА Новости

«Меры сгруппированы как по категориям получателей, так и по отдельным отраслям и сферам деятельности. В карточках содержится описание, условия получения помощи, ссылки на полезные ресурсы и нормативные документы», — уточняется в сообщении.

Ранее, как сообщал сайт «Аргументы и Факты», мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал принятие мер по поддержке киноиндустрии и большого спорта в условиях санкционного давления.

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