Правительство России запустило навигатор по мерам поддержки на фоне санкций
- РИА Новости
«Меры сгруппированы как по категориям получателей, так и по отдельным отраслям и сферам деятельности. В карточках содержится описание, условия получения помощи, ссылки на полезные ресурсы и нормативные документы», — уточняется в сообщении.
Ранее, как сообщал сайт «Аргументы и Факты», мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал принятие мер по поддержке киноиндустрии и большого спорта в условиях санкционного давления.