Очевидец рассказал подробности о ДТП в Москве с участием известного блогера

Очевидец рассказал подробности ДТП с участием трёх автомобилей, в одном из которых находился популярный блогер Некоглай (Николай Лебедев). Авария произошла в центре Москвы в пятницу, 6 мая.

В разговоре с Life.ru мужчина рассказал, что был в числе первых, кто попытался оказать помощь пострадавшим.

Очевидцы самостоятельно перевернули машину и поставили на колёса.

К тому моменту водитель уже был мёртв, уточнил он, добавив, что всего в автомобиле находилось четыре человека, как минимум один из которых был пьян.

В каком состоянии был водитель на момент происшествия, неизвестно. Машину взяли в аренду в одном из столичных сервисов каршеринга.

Ранее сообщалось, что в районе Белорусского вокзала в Москве произошло ДТП с участием трёх автомобилей: каршерингового KIA Rio, Porsche и «газель».

Блогер Некоглай сообщил, что находился в Porsche, когда произошло ДТП.