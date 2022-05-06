Очевидец рассказал подробности о ДТП в Москве с участием известного блогера
- РИА Новости
В разговоре с Life.ru мужчина рассказал, что был в числе первых, кто попытался оказать помощь пострадавшим.
Очевидцы самостоятельно перевернули машину и поставили на колёса.
К тому моменту водитель уже был мёртв, уточнил он, добавив, что всего в автомобиле находилось четыре человека, как минимум один из которых был пьян.
В каком состоянии был водитель на момент происшествия, неизвестно. Машину взяли в аренду в одном из столичных сервисов каршеринга.
Ранее сообщалось, что в районе Белорусского вокзала в Москве произошло ДТП с участием трёх автомобилей: каршерингового KIA Rio, Porsche и «газель».
Блогер Некоглай сообщил, что находился в Porsche, когда произошло ДТП.