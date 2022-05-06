Очевидец рассказал подробности о ДТП в Москве с участием известного блогера

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Очевидец рассказал подробности ДТП с участием трёх автомобилей, в одном из которых находился популярный блогер Некоглай (Николай Лебедев). Авария произошла в центре Москвы в пятницу, 6 мая.
Очевидец рассказал подробности о ДТП в Москве с участием известного блогера
  • РИА Новости

В разговоре с Life.ru мужчина рассказал, что был в числе первых, кто попытался оказать помощь пострадавшим.

Очевидцы самостоятельно перевернули машину и поставили на колёса.

К тому моменту водитель уже был мёртв, уточнил он, добавив, что всего в автомобиле находилось четыре человека, как минимум один из которых был пьян.

В каком состоянии был водитель на момент происшествия, неизвестно. Машину взяли в аренду в одном из столичных сервисов каршеринга.

Ранее сообщалось, что в районе Белорусского вокзала в Москве произошло ДТП с участием трёх автомобилей: каршерингового KIA Rio, Porsche и «газель».

Блогер Некоглай сообщил, что находился в Porsche, когда произошло ДТП.

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