Академик РАН Чекмарёв прокомментировал ситуацию с минеральными удобрениями

Учёный-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Пётр Чекмарёв прокомментировал ситуацию с минеральными удобрениями.

«Потребность та, которая есть у сельхозпроизводителей, в полной мере удовлетворяется, потому что есть удобрения. Удобрения есть все — и азотные, и фосфорные, и калийные. Мы в хорошем положении сегодня по минеральным удобрениям», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, производится более 26 млн т в действующем веществе, Россия потребляет 4—6 млн т.

«Хотя потребность российских производителей — 12 млн т. То есть ситуация хорошая», — заключил Чекмарёв.

Ранее ЕС ввёл пятый пакет антироссийских санкций, в числе ограничений — запрет на импорт удобрений.

Также сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении квот на экспорт минеральных удобрений на 501 тыс. т.