Академик РАН Чекмарёв прокомментировал ситуацию с минеральными удобрениями
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«Потребность та, которая есть у сельхозпроизводителей, в полной мере удовлетворяется, потому что есть удобрения. Удобрения есть все — и азотные, и фосфорные, и калийные. Мы в хорошем положении сегодня по минеральным удобрениям», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, производится более 26 млн т в действующем веществе, Россия потребляет 4—6 млн т.
«Хотя потребность российских производителей — 12 млн т. То есть ситуация хорошая», — заключил Чекмарёв.
Ранее ЕС ввёл пятый пакет антироссийских санкций, в числе ограничений — запрет на импорт удобрений.
Также сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении квот на экспорт минеральных удобрений на 501 тыс. т.