В Подмосковье отремонтируют дороги, связанные с событиями Великой Отечественной войны

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В Московской области отремонтируют дороги, связанные с событиями Великой Отечественной войны и именами её героев.
В Подмосковье отремонтируют дороги, связанные с событиями Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на региональное Министерство транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В течение ремонтного сезона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в шести округах Подмосковья отремонтируют около 12 км региональных дорог, связанных с событиями и именами героев Великой Отечественной войны», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

Работы запланированы в Волоколамском, Каширском, Можайском, Раменском, Подольском и Солнечногорском округах.

Также стало известно, что в Севастополе в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют привести в нормативное состояние 23 участка дорог, ведущих к туробъектам и достопримечательностям, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«В списке — дороги Гончарное — Ялта, Орловка — Полюшко, подъезд к посёлку Каче и другие», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят более 46 млрд рублей на программу дорожных работ.

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