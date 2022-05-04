В Татарстане направят более 46 млрд рублей на программу дорожных работ

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В Татарстане в 2022 году направят более 46 млрд рублей на программу дорожных работ. Из них 1,25 млрд выделены из муниципального дорожного фонда.
В Татарстане направят более 46 млрд рублей на программу дорожных работ
  • Gettyimages.ru
  • © Kritsada Waisayakul / EyeEm

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканское Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

На указанные средства в регионе планируется построить 52,5 км дорог. Ещё 610,3 км будут отремонтированы.

Например, продолжится реконструкция участка трассы М7 «Волга» и подъезда к казанскому аэропорту.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Подмосковье рассказали о планах по ремонту дорог.

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