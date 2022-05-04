В Татарстане направят более 46 млрд рублей на программу дорожных работ

В Татарстане в 2022 году направят более 46 млрд рублей на программу дорожных работ. Из них 1,25 млрд выделены из муниципального дорожного фонда.

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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканское Министерство транспорта и дорожного хозяйства. На указанные средства в регионе планируется построить 52,5 км дорог. Ещё 610,3 км будут отремонтированы. Например, продолжится реконструкция участка трассы М7 «Волга» и подъезда к казанскому аэропорту. Ранее, как сообщало «Радио 1», в Подмосковье рассказали о планах по ремонту дорог.