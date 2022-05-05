Премьер Израиля отметил решающий вклад Красной армии в победу над нацизмом

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в беседе с президентом России Владимиром Путиным отметил решающий вклад Красной армии в победу над нацизмом. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин и Беннет подчеркнули особое значение этой даты для народов обеих стран, которые бережно хранят историческую правду о событиях тех лет и чтят память всех погибших, в том числе жертв холокоста.

Российский лидер напомнил Беннету, что из 6 млн евреев, которые были замучены в гетто и концлагерях или убиты нацистами в ходе карательных операций, 40% были гражданами СССР.

Президент России попросил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия.

«Нафтали Беннет, в свою очередь, отметил решающий вклад Красной армии в победу над нацизмом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Путин и Беннет выступили за развитие дружественных отношений России и Израиля.