В параде Победы в Керчи примут участие более 370 человек

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В Керчи завершается подготовка к проведению парада Победы. В городе запланировали проход пешей и механизированной колонн, пролёт авиатехники.
В параде Победы в Керчи примут участие более 370 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

В параде примут участие более 370 человек, около 20 единиц военной техники.

«В парадном авиационном строю над Керчью пролетят самолёты Су-27 и вертолёты Ми-28 и Ми-8», — уточнили в пресс-службе.

Также стало известно, что на аэродроме Калинка под Хабаровском проходят тренировки салютных дивизионов, передаёт телеканал «Звезда».

Артиллеристы Восточного военного округа запустят в небо около 700 боеприпасов. Запланировано 30 холостых залпов.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге акция «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате, участники прошествуют по главному проспекту города.

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