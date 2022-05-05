В параде Победы в Керчи примут участие более 370 человек

В Керчи завершается подготовка к проведению парада Победы. В городе запланировали проход пешей и механизированной колонн, пролёт авиатехники.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

В параде примут участие более 370 человек, около 20 единиц военной техники.

«В парадном авиационном строю над Керчью пролетят самолёты Су-27 и вертолёты Ми-28 и Ми-8», — уточнили в пресс-службе.

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