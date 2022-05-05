Открыт набор участников на фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму

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Открыт набор участников на фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму, который пройдёт с 12 по 16 июля 2022 года в бухте Капсель рядом с Судаком.
Открыт набор участников на фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму
  • РИА Новости

Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на заявление пресс-службы мероприятия.

«Главная тема фестиваля этого года — «сложности = возможности». Мы раскроем ее в образовательных форматах «Меганомики» — программы от будущего Университета креативных индустрий», — сообщил руководитель арт-кластера «Таврида.АРТ» Сергей Першин.

Уточняется, что принять участие в фестивале смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

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