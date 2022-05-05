Минпросвещения: в школах пройдёт всероссийский урок Победы

Короткая ссылка
С 5 мая по 22 июня во всех российских школах пройдёт урок, посвящённый Великой Отечественной войне.
Минпросвещения: в школах пройдёт всероссийский урок Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«Для школьников с 1-го по 4-й класс пройдёт занятие, посвящённое Ленинграду и подвигу жителей города во время войны, ребята с 5-го по 8-й класс узнают о мужестве защитников Сталинграда.

Ученики старших классов познакомятся с Международной акцией «Сад памяти», призванной увековечить память погибших героев Великой Отечественной войны и солдат, защищавших честь и достоинство своей Родины.

Ребята дошкольного возраста примут участие в занятии «Птица мира на защите родины» и узнают, почему голубя называют птицей мира», — сообщает пресс-служба. 

Как отметили в сообщении, урок проводится «с целью формирования патриотизма на примере героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, а также создания такой духовно-нравственной основы, как историческая память».

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею поднятия флага и исполнения гимна в школах в начале учебной недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить