Минпросвещения: в школах пройдёт всероссийский урок Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.
«Для школьников с 1-го по 4-й класс пройдёт занятие, посвящённое Ленинграду и подвигу жителей города во время войны, ребята с 5-го по 8-й класс узнают о мужестве защитников Сталинграда.
Ученики старших классов познакомятся с Международной акцией «Сад памяти», призванной увековечить память погибших героев Великой Отечественной войны и солдат, защищавших честь и достоинство своей Родины.
Ребята дошкольного возраста примут участие в занятии «Птица мира на защите родины» и узнают, почему голубя называют птицей мира», — сообщает пресс-служба.
Как отметили в сообщении, урок проводится «с целью формирования патриотизма на примере героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, а также создания такой духовно-нравственной основы, как историческая память».
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею поднятия флага и исполнения гимна в школах в начале учебной недели.