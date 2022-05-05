Минпросвещения: в школах пройдёт всероссийский урок Победы

С 5 мая по 22 июня во всех российских школах пройдёт урок, посвящённый Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«Для школьников с 1-го по 4-й класс пройдёт занятие, посвящённое Ленинграду и подвигу жителей города во время войны, ребята с 5-го по 8-й класс узнают о мужестве защитников Сталинграда.

Ученики старших классов познакомятся с Международной акцией «Сад памяти», призванной увековечить память погибших героев Великой Отечественной войны и солдат, защищавших честь и достоинство своей Родины.

Ребята дошкольного возраста примут участие в занятии «Птица мира на защите родины» и узнают, почему голубя называют птицей мира», — сообщает пресс-служба.

Как отметили в сообщении, урок проводится «с целью формирования патриотизма на примере героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, а также создания такой духовно-нравственной основы, как историческая память».

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею поднятия флага и исполнения гимна в школах в начале учебной недели.