МЧС: природными пожарами в России повреждено 300 строений

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян заявил в эфире телеканала «Россия 24», что огонь от природных пожаров в стране в этом году повредил 300 строений, включая 30 жилых домов.

«Пиком всё же оказалось начало майских праздников. Это, скорее всего, привычное явление для нас, но тем не менее более 300 строений было повреждено огнём, из них 30 — это жилые дома. Есть даже погибшие», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что, по последним данным, природные пожары зафиксированы в 77 регионах России, в 46 из них введён особый противопожарный режим.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что особый противопожарный режим введён почти в половине российских регионов.