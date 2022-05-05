МЧС: природными пожарами в России повреждено 300 строений

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Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян заявил в эфире телеканала «Россия 24», что огонь от природных пожаров в стране в этом году повредил 300 строений, включая 30 жилых домов.
МЧС: природными пожарами в России повреждено 300 строений
  • РИА Новости

«Пиком всё же оказалось начало майских праздников. Это, скорее всего, привычное явление для нас, но тем не менее более 300 строений было повреждено огнём, из них 30 — это жилые дома. Есть даже погибшие», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что, по последним данным, природные пожары зафиксированы в 77 регионах России, в 46 из них введён особый противопожарный режим.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что особый противопожарный режим введён почти в половине российских регионов.

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