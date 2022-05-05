Промсвязьбанк получил заявки на финансирование проектов в Крыму на 40 млрд рублей
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу банка.
«Уже сегодня на рассмотрении в ПСБ находятся проекты на сумму более 40 млрд рублей, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку населению и бизнесу региона», — приводятся в пресс-релизе слова Фрадкова.
Сообщается, что банк готов оказать содействие при реализации инвестпроектов, осуществляемых в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнёрства и концессии, а также предоставить финподдержку предприятиям ТЭК региона.
Пресс-служба также информирует, что ПСБ открыл первый офис в Республике Крым — в Симферополе.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил о намерении начать работу банка в Крыму.