Промсвязьбанк получил заявки на финансирование проектов в Крыму на 40 млрд рублей

Председатель Промсвязьбанка Пётр Фрадков подписал с главой Крыма Сергеем Аксёновым соглашение о сотрудничестве между банком и советом министров республики. ПСБ открыл офис в Крыму и получил заявки на финансирование инфраструктурных и строительных проектов в регионе на 40 млрд рублей.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу банка.

«Уже сегодня на рассмотрении в ПСБ находятся проекты на сумму более 40 млрд рублей, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку населению и бизнесу региона», — приводятся в пресс-релизе слова Фрадкова.

Сообщается, что банк готов оказать содействие при реализации инвестпроектов, осуществляемых в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнёрства и концессии, а также предоставить финподдержку предприятиям ТЭК региона.

Пресс-служба также информирует, что ПСБ открыл первый офис в Республике Крым — в Симферополе.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил о намерении начать работу банка в Крыму.