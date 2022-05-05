Промсвязьбанк получил заявки на финансирование проектов в Крыму на 40 млрд рублей

Короткая ссылка
Председатель Промсвязьбанка Пётр Фрадков подписал с главой Крыма Сергеем Аксёновым соглашение о сотрудничестве между банком и советом министров республики. ПСБ открыл офис в Крыму и получил заявки на финансирование инфраструктурных и строительных проектов в регионе на 40 млрд рублей.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу банка.

«Уже сегодня на рассмотрении в ПСБ находятся проекты на сумму более 40 млрд рублей, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку населению и бизнесу региона», — приводятся в пресс-релизе слова Фрадкова.

Сообщается, что банк готов оказать содействие при реализации инвестпроектов, осуществляемых в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнёрства и концессии, а также предоставить финподдержку предприятиям ТЭК региона.

Пресс-служба также информирует, что ПСБ открыл первый офис в Республике Крым — в Симферополе.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил о намерении начать работу банка в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить