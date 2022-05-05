Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект планировки ТПУ «Царицыно», постановление подписано 5 мая.

Об этом информирует сайт «Москва 24».

В сообщении также говорится, что работы планируется завершить до конца 2025 года.

Как уточняется, реализация проекта призвана решить проблему перегруженности данного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Также в рамках проекта планируется построить новый городской вокзал и расширить подземный переход между Новоцарицынским шоссе и Каспийской улицей.

Проект будет реализован на площади почти в 28 га земли.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о реализации программы по благоустройству Центрального административного округа Москвы.