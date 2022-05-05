Собянин одобрил проект планировки ТПУ «Царицыно»
- РИА Новости
Об этом информирует сайт «Москва 24».
В сообщении также говорится, что работы планируется завершить до конца 2025 года.
Как уточняется, реализация проекта призвана решить проблему перегруженности данного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
Также в рамках проекта планируется построить новый городской вокзал и расширить подземный переход между Новоцарицынским шоссе и Каспийской улицей.
Проект будет реализован на площади почти в 28 га земли.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о реализации программы по благоустройству Центрального административного округа Москвы.