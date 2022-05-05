Собянин одобрил проект планировки ТПУ «Царицыно»

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект планировки ТПУ «Царицыно», постановление подписано 5 мая.
Собянин одобрил проект планировки ТПУ «Царицыно»
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт «Москва 24».

В сообщении также говорится, что работы планируется завершить до конца 2025 года.

Как уточняется, реализация проекта призвана решить проблему перегруженности данного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). 

Также в рамках проекта планируется построить новый городской вокзал и расширить подземный переход между Новоцарицынским шоссе и Каспийской улицей.

Проект будет реализован на площади почти в 28 га земли.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о реализации программы по благоустройству Центрального административного округа Москвы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить