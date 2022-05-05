Обвиняемому в стрельбе в казанской гимназии продлили арест до августа

Верховный суд Татарстана продлил срок содержания под стражей Ильназу Галявиеву, обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175.

Об этом сообщает «Реальное время».

На заседании выяснилось, что он знакомится с материалами дела. Из 310 томов с начала апреля он прочитал 21. Его адвокат по назначению ознакомился с 24 томами. На какой срок может растянуться процедура уголовных чтений, на заседании не обсуждалось.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.