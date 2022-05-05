К 2024 году в России создадут 15 центров для киберучений
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Об этом Интерфаксу сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«Киберучения на полигоне в Оренбургской области позволят специалистам, в том числе из других регионов Приволжского федерального округа, отрабатывать конкретные сценарии отражения компьютерных атак, приближенные к реальным условиям», — приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Вице-премьер подчеркнул, что в текущей ситуации повышается уровень ответственности ведомств и компаний за безопасность государственных, частных и персональных данных, а также информационных систем.
По этой причине до 2024 года планируется создать 15 таких центров.
Ранее в Роскачестве рассказали о механизмах утечки персональных данных.