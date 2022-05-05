К 2024 году в России создадут 15 центров для киберучений

На базе Оренбургского государственного университета открылся Опорный центр Национального киберполигона, предназначенного для отработки сценариев отражения кибератак.

Об этом Интерфаксу сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Киберучения на полигоне в Оренбургской области позволят специалистам, в том числе из других регионов Приволжского федерального округа, отрабатывать конкретные сценарии отражения компьютерных атак, приближенные к реальным условиям», — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что в текущей ситуации повышается уровень ответственности ведомств и компаний за безопасность государственных, частных и персональных данных, а также информационных систем.

По этой причине до 2024 года планируется создать 15 таких центров.

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