К 2024 году в России создадут 15 центров для киберучений

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На базе Оренбургского государственного университета открылся Опорный центр Национального киберполигона, предназначенного для отработки сценариев отражения кибератак.
К 2024 году в России создадут 15 центров для киберучений
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Об этом Интерфаксу сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Киберучения на полигоне в Оренбургской области позволят специалистам, в том числе из других регионов Приволжского федерального округа, отрабатывать конкретные сценарии отражения компьютерных атак, приближенные к реальным условиям», — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что в текущей ситуации повышается уровень ответственности ведомств и компаний за безопасность государственных, частных и персональных данных, а также информационных систем. 

По этой причине до 2024 года планируется создать 15 таких центров.

Ранее в Роскачестве рассказали о механизмах утечки персональных данных

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