Заслуженный юрист Соловьёв дал советы по борьбе с мошенниками в преддверии Дня Победы

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв отметил в беседе с RT, что в преддверии 9 Мая под видом благотворительных организаций часто активизируются мошенники. По его словам, при желании пожертвовать деньги необходимо соблюдать ряд правил.

Он пояснил, что тема помощи старшему поколению и в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны может стать объектом мошеннических действий.

«Для соблюдения всех правил и прозрачности благотворительной деятельности необходимо настаивать на составлении договора пожертвования между организацией, которая собирает средства, и физическим лицом — жертвователем. Он заключается в простой письменной форме, которая позволит достоверно установить, что волеизъявление идёт от жертвователя», — рассказал специалист.

Эксперт напомнил, что формами пожертвования могут быть перечисление средств на расчётный счёт благотворительной организации, пожертвования в ящики-копилки, по смс, с использованием банковских карт жертвователей, электронных кошельков и платёжных агентов.

«Лучше, если всё это будет предварять договор, из которого человеку должно быть понятно, кому, в каком объёме и на какие цели он перечисляет средства», — заявил Соловьёв.

По его словам, не стоит забывать об элементарных правилах финансовой безопасности.

«То тут, то там появляются люди, которые собирают на исполнение заветной мечты ветеранов. Остаться равнодушным к такой благой цели просто невозможно. Однако на деле оказывается, что опыта работы в сфере благотворительности у организаторов таких сборов нет, как и организационно-правовой формы деятельности, нет сайта с рассказом о своей деятельности и именами жертвователей и ветеранов», — предостерёг юрист.

Кроме того, он отметил, что, помимо общегосударственной помощи, каждый регион страны, где живут ветераны, оказывает конкретную адресную помощь.

По мнению Соловьёва, также имеет смысл помогать конкретному ветерану, который живёт рядом с вами.

Помимо этого, он предупредил, что если пожертвования собирает физическое лицо на свою банковскую карту, то это первый и самый главный аргумент в пользу того, что собранные средства до адресата не дойдут.

«Поэтому осторожность, сдержанность и разумное отношение к происходящему, проверка и перепроверка собирателей пожертвований помогут сохранить свои средства и не отдать их злоумышленникам», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что полицейские в Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой систематически похищали денежные средства у пожилых граждан.